Команда «Шахтёр» из Борзинского района стала лучшей на краевом турнире по мини-футболу - Советский спорт
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05 мая 2019 17:48

Команда «Шахтёр» из Борзинского района стала лучшей на краевом турнире по мини-футболу

Более 1,5 тысячи подростков  и представителей молодёжи Забайкалья развивают навыки игры в  футбол благодаря участию в проекте «Футбол – твой друг».

Он проводится на средства президентского гранта, размер которого составляет 1,9 миллиона рублей. В рамках проекта накануне прошла социальная акция «Футболомания» среди детей 2005-2006 годов рождения — краевой турнир по мини-футболу.

Организаторами проекта, который нацелен на развитие и популяризацию любительского футбола в крае, выступает Забайкальская ассоциация любительского футбола.

Сборные практически из всех районов края боролись за выход в финал. Лучшие из лучших — восемь команд из Читы, Читинского, Шилкинского, Борзинского, Каларского, Кыринского, Краснокаменского, Нерчинского - встретились в краевой столице.

По итогам турнира чемпионами стали ребята из команды «Шахтёр» Борзинского района.

«Турнир по организации на всех этапах прошёл на высоком уровне. Все команды были подготовлены хорошо и показали неплохой футбол. Как на групповом этапе, так и в плей-офф тяжело было угадать фаворита турнира. По стечению обстоятельств в 1/4 финала нам в соперники попалась очень серьёзная команда из Краснокаменска, в полуфинале организованной и техничной оказались ребята из команды «КСК» Читы. А в финале мы сошлись со «Спартаком» из посёлка Домна, которому в первом матче в группе проиграли 0:1. Но наши ребята самого утра были настроены только на победу, потому что не в первый раз попадаем в такую тяжёлую соревновательную ситуацию. Главное, справились психологически! Большое спасибо от себя и команды хотелось бы сказать организаторам этого проекта за их труд, за те потрясающие эмоции детей, и вообще за идею создания этого турнира, который прошёлся по всем уголками нашего края. Желаю забайкальской ассоциации любителей футбола дальнейших успехов в создании новых проектов, в пропаганде и развитии футбола в Забайкальском крае», - отметил тренер «Шахтёра» Чингиз Батмажапов.

В развитие спорта в Забайкальском крае планируется в ближайшее время вложить немалые средства. Благодаря плану социального развития центров экономического роста в 2019 году будут построены 20 универсальных спортивных площадок с искусственным покрытием, приобретено и установлено 34 уличных тренажерных комплексов. Также пройдёт капитальный ремонт девяти спортивных объектов на общую сумму 89 миллионов рублей.

Региональный проект «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» позволит в 2019 году оборудовать малыми спортивными площадками 13 муниципальных центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне. В крае построят два физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа. В 2019 году в пять спортивных школ олимпийского резерва поставят новое спортивное оборудование и инвентарь. На проведение физкультурно-массовых спортивных мероприятий будет потрачено 11 миллионов рублей, на проведение спортивных соревнований спорта высших достижений – 27 миллионов рублей.

Развитие сферы физической культуры и спорта в регионе идет благодаря проведению в жизнь властями региона и округа новой социально-экономической политики на Дальнем Востоке.

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