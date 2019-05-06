Более 25 000 участников вышли на старт Казанского марафона 2019

4-5 мая в спортивной столице России состоялся Ак Барс Банк Казанский марафон.

Масштабное событие собрало у себя представителей 32 стран мира: фанатов бега и профессиональных спортсменов, принимающих участие в Чемпионате России по марафону.

Во второй день соревнований участников забегов на 10 км, 21,1 км и 42,2 км приветствовали министр спорта РТ Владимир Леонов, Президент Федерации легкой атлетики РТ Хафиз Салихов и главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский, которые пожелали участникам успешных стартов.

Абсолютным победителем марафона (42,2 км) стал татарстанец Степан Киселев, который финишировал с результатом в 2 часа 21 минут и 56 секунд. Следом за ним с отрывом в минуту прибежал Андрей Лейман (02:14:10), а бронзовую медаль чемпионата с результатом 02:15:29 забрал Юрий Чечун.

«Очень понравился марафон. Сегодня и трасса впечатлила: мы зацепили практически все достопримечательности города и главное, сделали это в один круг. С каждым годом Казанский марафон растет и становится лучше, опытнее. Это заметно», - поделился чемпион России по марафону Степан Киселев.

Среди девушек звание чемпионки России завоевала член сборной страны по легкой атлетике Сардана Трофимова из Якутии (02:31:31), не уступив первого места Ирине Сергеевой, отставшей от нее на 27 секунд (02:31:58). Призовую тройку замкнула Алина Прокопьева (02:34:10).

В забеге на дистанции 10 км во второй день Казанского марафона приняли участие и руководители Министерства спорта РТ – на старт вышли министр спорта Владимир Леонов, а также его заместители Алмаз Мингулов и Айрат Ахмеров.

В рамках мероприятия были старты не только на 42,2 километра, в зависимости от своего уровня подготовки участники бежали 3 км, 10 км и полумарафонскую дистанции. На старт участники выходили целыми семьями, бегали с колясками и в сопровождении домашних животных. В общей сложности за 2 дня на старт всех забегов вышли более 25 000 человек.

Результаты 2 дня:

10 км, мужчины

1. Антон Тингаев, 30:51;

2. Андрей Трофимов, 31:47;

3. Виктор Самойлов, 31:59.

10 км, женщины

1. Ульяна Аввакуменкова, 34:49;

2. Юлия Васильева, 35:13;

3. Галина Иванова, 36:10.

21,1 км, мужчины

1. Нияз Садиков, 01:09:39;

2. Кирилл Недосеков, 01:09:45;

3. Вениамин Каныбеков, 01:10:47.

21,1 км, женщины

1. Людмила Лебедева, 01:12:43;

2. Ксения Махнева, 01:13:03;

3. Елена Наговицына, 01:15:49.

42,2 км, мужчины

1. Степан Киселев, 2:21:56;

2. Андрей Лейман, 2:14:10;

3. Юрий Чечун, 2:15:29.

42,2 км, женщины

1. Сардана Трофимова, 2:31:31;

2. Ирина Сергеева, 02:31:58;

3. Алина Прокопьева, 02:34:10.

Победители и призеры забегов на указанные дистанции награждены денежными сертификатами, кубками и подарками от партнёров, а участники забега на 42,2 км – отдельными медалями чемпионата России.