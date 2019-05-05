В Сыктывкаре прошел абсолютный чемпионат Республики Коми по каратэ киокусинкай «Воин Севера»

Как пояснил президент региональной федерации киокусинкай Валерий Малышев, турнир проводится во второй раз после десятилетнего перерыва.



«Чемпионат открытый и мы приглашали на него не только бойцов со всей республики, но и из множества городов, где сильно развит наш вид спорта – Перми, Краснодара, Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска и других. Сегодня, кроме Коми, за победу будут бороться гости из Пермского края, Московской и Кировской областей. Что характерно для киокусинкай, участники не делятся на весовые категории. В одной группе могут выступать бойцы весом в 65 и в 140 килограмм. Победа достигается силой воли и мастерством», - отметил В. Малышев.



Также он добавил, что в следующем году у чемпионата есть возможность стать всероссийским и тогда в столицу Коми могут приехать до 150 сильнейших каратистов страны.



На церемонии открытия присутствовали Заместитель председателя Правительства Республики Коми - министр сельского хозяйства и потребительского рынка Анатолий Князев, начальник Главного управления МЧС России по Коми генерал-майор Александр Князев , министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Роман Полшведкин.



«Каратэ киокусинкай в нашей стране появился недавно, в конце 70-х мы впервые столкнулись с ним в армии, в пограничных войсках. Судьба этого вида спорта была нелегкой, он был запрещен и занимались им зачастую в подвалах, передавая эти знания друг другу. И только в середине 80-х он стал массовым, появились тренеры из Японии. И вот мы здесь, прошло немного времени, но у нас уже появилась большая армия каратистов, составляющих конкуренцию самим родоначальникам – японцам. Конечно, это больше, чем спорт, это философия и образ жизни. Искренне приветствую всех на нашем чемпионате. Желаю вам силы духа и воли, всегда будьте стойкими во всем», - приветствовал участников Анатолий Князев.



В упорной борьбе по турнирной таблице продвигались спортсмены Республики Коми и Пермского края. Свое мастерство каратисты демонстрировали не только в поединках, но и в тамэсивари – искусстве разбивания твердых предметов частями тела. Второй год подряд абсолютным чемпионом в этой дисциплине стал сыктывкарец Евгений Серков.



Победу на турнире одержал Роман Мещеряков из Пермского края, на втором месте его земляк Игорь Титков. Бронзовым призером чемпионата стал представитель Коми Максим Гарбузов.