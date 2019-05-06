«Динамо-Гипронииавиапром» – обладатель Кубка России 2019

Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в Барселоне Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри.

Видео всех голов 27-го тура РПЛ «Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 27-го тура чемпионата России.

Михаил Боярский: Мы – чемпионы, а «Спартак» всегда будет там, где «Зенит» прикажет Легендарный актер и поклонник питерского клуба с восторгом воспринял очередное чемпионство.

Сладкие парочки. Пять однополых браков в мире спорта Ирен Вюст и Летиция де Йонг, Мартина Навратилова и «Мисс СССР», соперницы по женскому теннисному Туру и брак Кастер Семени с подругой по команде.

Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМ В Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.

Звезды России – ноунеймы Финляндии – 1:3. Что происходит с нашей сборной? Возвращение в сборную после трехлетнего перерыва Александра Овечкина не помогло ей одержать победу над финнами в матче Чешских игр.

«Овечкин мог бы стать великим фигуристом» Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».

Первая ракетка России – в пике. Что не так с Кареном Хачановым? Карен Хачанов проиграл пятый матч подряд – в четверг в Мюнхене он уступил Филиппу Кольшрайберу, не сумев выйти в четвертьфинал.

RUS – FIN – 1:3. Овечкин забил, но наши все равно опозорились. Наши обозреватели о(б)суждали это тут Самое задушевное обсуждение второй игры сборной России на Чешских играх - тут.

Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец! Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте.

Шлеменко был на грани фиаско, утроил шоу в Челябинске и нокаутировал бразильца (видео) Александр Шлеменко в очередной раз доказал, что сдаваться раньше времени не стоит.

Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный Драчев Сегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.

Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не там Удивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева.