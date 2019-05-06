«Динамо-Гипронииавиапром» – обладатель Кубка России 2019 - Советский спорт
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06 мая 2019 00:22Татарстан

«Динамо-Гипронииавиапром» – обладатель Кубка России 2019

Финал Кубка России прошел на казанском Центре хоккея на траве.

В домашнем финале Кубка страны казанский клуб «Динамо-ГАП» на последних секундах вырвал победу у московского «Динамо-ЦОП Москомспорта» со счетом 4:3 и стало обладателем Кубка России 2019.

Исход встречи была решен за 10 секунд до конца, когда казанская команда заработала право на штрафной угловой, и который реализовала Тамара Иванова. «Динамо-ГАП» завоевывает второй трофей подряд – вслед за Суперкубком они записывают себе в актив Кубок России.

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