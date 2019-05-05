В Омске второй раз прошла «Эстафета Победы»

Сегодня, 5 мая, в бассейне «Альбатрос» собрались пловцы, главной целью которых были не кубки и медали, а участие в спортивном празднике. Спортсмены, чиновники, школьники, ветераны и просто любители плавания «вышли на воду» вместе. – Мы все посвящаем этот заплыв годовщине Великой Победы, но у каждого участника в сердце есть и свое личное посвящение, связанное с близкими людьми, – отметил министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц, второй год принимающий участие в «Эстафете Победы». – И я посвящаю его своей маме, которая всю войну была тружеником тыла. Это прекрасное событие, я и надеюсь, что с каждым годом оно будет становиться масштабнее и интереснее. Постараемся, чтобы к юбилею Победы этот праздник был по-настоящему грандиозным. Огромный вклад в его проведение делает СибГУФК, за что огромное спасибо руководству вуза! Так как в этом году празднуется 74-я годовщина Победы, то символическая дистанция эстафеты составила 74 по 50 метров. – Когда я узнала, что «Эстафета Победы» снова состоится, то сразу же подала заявку, – рассказала заслуженный мастер спорта, призер Олимпийских игр в Сочи, биатлонистка Яна Романова. – Мне очень приятно быть частью этого праздника. Здорово, что в этом году значительно увеличилось и число участников, и зрителей на трибунах. Я верю, что эта традиция будет жить! Я посвящаю свой заплыв всем тем людям, кто отстоял нашу страну, тем, благодаря кому мы живем под мирным небом. – Мой прадед дошел до Германии в той войне, – рассказал известный омский пловец, мастер спорта международного класса Рустам Рыбин. – Мой дед и отец рассказывали мне об этом, и эти слова делали меня намного ближе к моим предкам. Это была народная Победа, и она есть в каждом из нас. И здорово, что сегодня мы можем собраться и с хорошим настроением выйти на старт и отпраздновать эту великую дату. Вышли на водные дорожки и те, кто в повседневной жизни практически не соприкасается со спортивными баталиями. Однако дух соревнований способен захватить любого. – Эмоции, конечно, захлестывают, – признался главный дирижер и художественный руководитель Омского академического симфонического оркестра Дмитрий Васильев. – Принять участие в настоящих соревнованиях музыканту доводится не каждый день. И главное здесь – это победа над собой. Доплыть до конца, не подвести своих партнеров. Очень приятно чувствовать атмосферу праздника, знакомиться с интересными людьми, а заодно и поддержать собственную спортивную форму – это же великолепно!
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