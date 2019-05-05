Коми – успешно выступила на соревнованиях по чир спорту в Москве - Советский спорт
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05 мая 2019 20:50Республика Коми

Коми – успешно выступила на соревнованиях по чир спорту в Москве

В Москве завершились всероссийские соревнования по чир спорту и отборочные соревнования в Евролиге.
Нашу республику представляли около сотни танцоров из Ухты и Сыктывкара. Сборная Коми по итогам соревнований более, чем успешно, выступила на этих стартах. В активе спортсменов региона медали самого разного достоинства.
«Можно сказать, что мы показали феерический результат! Почти весь пьедестал в хип-хопе за нашим регионом! Это крутой результат! Всего три года развиваем этот вид спорта в Коми, и мы самые сильные!! Урррррааа!», - прокомментировал выступление президент региональной федерации чир спорта Саид Джораев
Результаты всероссийских соревнований:
Команды, дети
1 место - «Юнайтед БИТ» (Ухта)
2 место - «Парадайс» (Ухта)
Команды, юниоры
1 место - «Юнайтед БИТ» (Ухта)
2 место - «Step Up» (Сыктывкар)
Команды, взрослые:
1 место - «Юнайтед БИТ» (Ухта)
Чир хип хоп, двойка, дети:
1 место - Илюшин Егор, Жмаев Никита «Парадайс» (Ухта)
2 место - Карафа-Карбут Ксения, Темирханова Бэлла «Парадайс» (Ухта)
3 место - Зайцева Веста, Комарова Диана, Юнайтед БИТ (Ухта)
Чир хип-хоп, двойки, юниоры:
2 место - Ярченко Карина, Солонина Арина «Парадайс» (Ухта)
Параллельно с всероссийскими соревнованиями проходила Евролига по чир спорту в двойках. Это официальный отбор на Чемпионат Европы среди двоек, который пройдёт осенью. Здесь также спортсмены Коми оказались на лидирующих позициях.
Результаты:
Взрослые:
1 место - Мурзин Петр, Бестыльная Маргарита «Юнайтед Бит» (Ухта)
3 место - Костюк Николай, Виноградов Никита «Юнайтед Бит» (Ухта)
Юниоры:
1 место - Гусева Полина, Петрова Елизавета «Юнайтед БИТ» (Ухта)
3 место - Ярченко Карина, Солонина Арина «Парадайс» (Ухта)
Отметим, что 28 июня сборная Коми отправится в Санкт-Петербург на чемпионат Европы по чир спорту. Напомним участвовать в этих стартах могут только две команды от страны. В категории «Юниоры» Россию будут представлять коллективы Республики Коми.

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