Красота, грация, мышцы. Кубанская спортсменка – вице-чемпионка Европы по бодибилдингу

Участие в турнире приняли более тысячи атлетов из 40 стран Старого Света.

В составе российской сборной на чемпионат отправилась представительница Кубани – краснодарка Карина Щербак. На подиум спортсменка вышла в традиционной для себя категории «бодифитнес, рост 158 сантиметров».

На призовые места в этом виде программы претендовали 18 спортсменок из Ирландии, Румынии, Турции, Украины, Румынии, Финляндии, Швеции, Германии, Франции, Италии, Дании, Словакии и России.

Однако по итогам турнира весь пьедестал заняли россиянки. Среди них – Карина Щербак, она стала обладательницей «серебра». «Золото» досталось Ольге Луценко из Новосибирска, а замкнула тройку призёров Кристина Сивохина из Тосно.