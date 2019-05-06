Новосибирцы Алина Подольская и Ильдар Шайхисламов – двукратные чемпионы Европы!

Всего в соревнованиях приняло участие более 900 человек из 27 стран. Честь новосибирской области в составе сборной России защищали 9 спортсменов: шестеро в разделе таолу и трое в разделе поединки. Все вместе они завоевали 16 наград, из которых 6 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовых.
Самого большого успеха добилась мастер спорта России международного класса Алина Подольская, которая в разделе юнчунцуань среди женщин завоевала полный комплект медалей. К ним Алина добавила золото и серебро в кунгфу.
Двукратным чемпионом континента стал и Ильдар Шайхисламов, который в соревнованиях мужчин выиграл золотые медали в весовой категории до 75 кг в саньда (циньда-лейтай) и в туйшоу. В весовой категории до 65 кг Иван Грановский стал чемпионом Европы в туйшоу и бронзовым призёром в саньда. А ещё Константин Пестерев выиграл серебро и бронзу в юнчунцуане.
В рамках первенства среди детей Софья Казакова стала серебряным призёром в кунгфу в кулачных стилях и бронзовым в длинном оружии (копьё). Среди юношей 12–14 лет Баястан Ботобаев выиграл серебро в коротком оружии, а среди юниоров 16–17 лет Валентин Дмитриенко стал победителем первенства в туйшоу и серебряным призёром в саньда.
Подольская, Пестерев, Казакова и Ботобаев тренируются у Сергей Сыщикова, а Гнатовский и Дмитриенко у Ильдара Шайхисламова.
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