Татарстанец Степан Киселев – чемпион России по марафону

В Казани в рамках Казанского марафона 2019 прошел чемпионат России по марафону – сильнейшие спортсмены страны определяли лучшего на дистанции 42,2 км.

Среди мужчин победителем забега стал член сборной Республики Татарстан по легкой атлетике Степан Киселев, который стал двукратным чемпионом России. Он финишировал с результатом 2 часа 12 минут 56 секунд. Вторым стал Андрей Лейман (2:14.10) замкнул тройку Юрий Чечун (2:15.29).

Личный тренер татарстанского спортсмена – Игорь Леонидович Павлов, главный тренер сборной РТ по легкой атлетике.

Среди женщин первенствовала Сардана Трофимова, которая в третий раз в карьере выиграла национальное первенство. Ее результат – 2 часа 31 минута 31 секунда. Второе место заняла Ирина Сергеева (2:31.37). Третий результат у Евдокии Букиной (2:34.47).