Сахалинец Леон Клюев выступит на Чемпионате Европы по кендо - Советский спорт
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06 мая 2019 10:24Сахалинская область

Сахалинец Леон Клюев выступит на Чемпионате Европы по кендо

Член сборной России по кендо Леон Клюев завершил второй этап подготовки к Чемпионату Европы.

В течение месяца сахалинский спортсмен тренировался под руководством бронзового призера Чемпионата Мира 2003 года Им Гын Бэ в профессиональной команде города Чонан.

Кендоист сделал упор на повышение соревновательных навыков, концентрацию, скорость и выносливость. Ему также была предоставлена возможность тренироваться со спортсменами команды высшей школы Onyang Yonghwa high school под руководством Кан Чун Док (7 дан, Кёщи).

- Тренировки в Корее были, как всегда, тяжелые, но очень интересные и продуктивные. Осознание того, насколько высокого уровня тренеры со мной работали, придавало силы и желание выкладываться на 100%. Также я побывал на профессиональных соревнованиях и школьном чемпионате Кореи. Это стало своеобразной подготовкой и позволило увидеть различные ситуации на площадке, манеру ведения поединков самых сильных спортсменов, разницу в уровне подготовки и то, к чему нужно стремиться, - поделился сахалинец.

Перед чемпионатом Европы кендоист отправится на тренировочные мероприятия сборной России в Подмосковье. Сегодня спортсмен тренируется на острове под руководством своего тренера Полицинского Вадима. На чемпионат Европы Леон Клюев отправится в конце мая. Соревнования пройдут в Сербии.

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