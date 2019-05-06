Сахалинские саватисты привезли 10 медалей с чемпионата и первенства России

Соревнования проходили в Санкт-Петербурге. За пьедестал почёта боролось около 300 саватёров. Честь островного региона отстаивали 12 спортсменов, десять из них стали призёрами. Участники выступали в дисциплине ассо – лайт-стиле, демонстрирующем технику, выносливость и точность попадания. По итогу бескомпромиссных поединков сахалинцы завоевали 4 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовую награды.

Среди взрослых медаль высшей пробы взял студент Сахалинского государственного университета Кирилл Голованов (до 75 кг). Дмитрий Юшко из Охи (42 кг), а также Артём Полютов (45 кг) и Максим Вершинин (65 кг) из Южно-Сахалинска стали сильнейшими среди юношей.

Серебро среди взрослых до 75 и 85 кг выиграли южносахалинцы Владимир Хе и Алексей Логинов соответственно. В противостоянии юношей вторые места заняли охинцы Владимир Шабага (до 48 кг) и Кирилл Автаев (до 45 кг). Среди девушек серебряной медали удостоилась студентка СахГУ Ксения Мингалимова, выступив в весовой категории до 52 кг. Бронзу в схватках со спортсменами до 65 кг Сахалину принёс Никита Фролов из Южно-Сахалинска.

В июне Алексей Логинов и Кирилл Голованов отправятся на чемпионат мира по савату в дисциплине комба, который пройдёт в Тунисе. После этого островные спортсмены начнут подготовку к чемпионату и первенству Европы, запланированных на июль.

Напомним, месяц назад сахалинские саватисты привезли два золота, два серебра и бронзу со всероссийских соревнований в дисциплине комба (фул-контакт).