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06 мая 2019 10:25Сахалинская область

Лучших боксеров выявили в Долинске

Чемпионат Сахалинской области по боксу и региональные соревнования «Кубок Победы» состоялись в Долинске.

Мероприятия посвятили приближающемуся празднику.

В состязаниях приняли участие больше 100 боксеров. На ринг вышли спортсмены из Шахтерска, Корсакова, Южно-Сахалинска, Углезаводска, Долинска, Взморья, Макарова, Анивы, Поронайска, Холмска, Томари, Быкова, Невельска и Охи. Впервые в соревнованиях поучаствовали спортсмены с Курильских островов Кунашир и Шикотан.

- Боксеры показали хорошую технико-тактическую подготовку. Мы заметили, что даже юные спортсмены показали боксерское мышление. Ребята приехали сильные, схватки было трудно судить, соперники равные по силам, поэтому было сложно отдать победу одному, - отметил главный судья соревнований Николай Слищук.

Соревнования проходили три дня. Спортсмены провели на ринге 103 боя разного уровня. По их итогам лучшими среди участников 2007 года рождения стали Евгений Со, Илья Юдин и Евгений Жатько (Шахтерск), Ислам Агаев (Южно-Сахалинск), Дмитрий Мельниченко, Алексеев Кирилл (Долинск), Андрей Алейник (Южно-Курильск), Захар Чичигоров, Артем Шайхулин и Курбан Зульфикаров (Корсаков), а также Артем Писарев и Алексей Хошев (Макаров).

Среди боксеров 2005-2006 годов рождения золотые медали получили Максим Бондарев, Глеб Самойленко, Бекназар Сейтбаев, Тимур Гергерт, Александр Иванов и Эдуард Ким (Южно-Сахалинск), Сергей Сарана, Вадим Почекутов (Макаров), Владислав Плотников (Томари), Федор Ложкин (Холмск), Асланбек Калькин (Южно-Курильск), Дмитрий Сидоров (Долинск), Семен Иванов (Невельск), Павел Петров (Оха), Адам Аюбов (Макаров).

Победителями в возрастной категории 2003-2004 годов рождения оказались Худаяр Сафаров (Шикотан), Дмитрий Сарана, Антон Милейко, Константин Распопов, Эрик Коваленко (Макаров), Владимир Четырко (Томари), Матвей Гордиенко (Невельск), Баишбек уулу Жусуп (Южно-Сахалинск), Владимир Терехов, Эмир Колыков (Корсаков), Артем Максименко (Долинск).

Лучшими среди спортсменов 2001-2002 годов рождения стали Константин Кубарев, Максим Кропачев (Невельск), Максим Бердников (Холмск), Руслан Котельников (Долинск), Александр Барчан (Томари), Константин Черных (Корсаков), Ислам Абдураимов (Южно-Сахалинск).

Победу среди мужчин завоевали Владислав Анисов (Корсаков), Денис Гущин, Сайот Ашуров (Южно-Сахалинск), Андрей Поликарпов (Южно-Курильск).

В состязаниях также приняли участие представительницы прекрасного пола. Среди девочек 2005-2006 годов рождения лучшими стали Юлия Мочалова (Взморье), Елизавета Пестова (Долинск) и Виктория Матинян (Южно-Сахалинск).

В возрастной категории 2003-2004 годов рождения победу одержали Софья Головань (Невельск), Алина Добренко, Диана Корнеева (Томари), Натела Чхрикян (Южно-Сахалинск).

Организаторы соревнований также учредили специальные призы. Награду «За самый красивый бой» получили Нурсултан Джумагулов (Корсаков) и Константин Распопов (Макаров), «За лучшую тактику и технику ведения боя» наградили Байшбек уулу Жусуп (Южно-Сахалинск). Приз «За волю к победе» завоевал Даниил Бордынин (Южно-Сахалинск). Звание самых лучших присуждено боксеру Андрею Поликарпову (Южно-Курильск), судье Виктору Бринстеру, тренеру Федору Трофимову.

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