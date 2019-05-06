Дмитрий Полянский – бронзовый призер чемпионата мира по акватлону

В программе соревнований были пять дисциплин триатлона: дуатлон, кросс-триатлон, акватлон, длинный триатлон и аквабайк.

Спортсмен краевой Академии летних видов спорта Дмитрий Полянский отличился в акватлоне. Из-за холодной воды гонка была трансформирована в два этапа: 1 км плавания в гидрокостюме и 5 км бега.

После плавания Полянский был четвертым из 56 претендентов. В беге самым быстрым стал представитель Азербайджана Ростислав Певцов, который в итоге и поднялся на высшую ступеньку пьедестала. Вторым финишировал лидер плавания, испанец Кевин Терел Гонсалес. Полянский стал бронзовым призером.