Дмитрий Полянский – бронзовый призер чемпионата мира по акватлону

В программе соревнований были пять дисциплин триатлона: дуатлон, кросс-триатлон, акватлон, длинный триатлон и аквабайк.
Спортсмен краевой Академии летних видов спорта Дмитрий Полянский отличился в акватлоне. Из-за холодной воды гонка была трансформирована в два этапа: 1 км плавания в гидрокостюме и 5 км бега.
После плавания Полянский был четвертым из 56 претендентов. В беге самым быстрым стал представитель Азербайджана Ростислав Певцов, который в итоге и поднялся на высшую ступеньку пьедестала. Вторым финишировал лидер плавания, испанец Кевин Терел Гонсалес. Полянский стал бронзовым призером.
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