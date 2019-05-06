Команда Красноярского края – победитель всероссийских соревнований по керлингу среди студентов

За победу боролись 8 женских команд и 6 мужских.
В женском турнире первое место заняла команда Красноярского края, в составе которой играли Анна Веневцева, Анна Замостьянина и Анна Лукьянчикова.
В финальной игре девушки одолели сборную Санкт-Петербурга со счетом 8:4. В матче за третье место команда МЭИ оказалась сильнее сборной Московской области – 9:1.
Соревнования были организованы Студенческой лигой по керлингу при поддержке Федерации керлинга России, керлинг-клуба «ТиЛайн», а также Российского студенческого спортивного союза и Министерства спорта РФ.
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