Команда Красноярского края – победитель всероссийских соревнований по керлингу среди студентов - Советский спорт
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06 мая 2019 10:28Красноярский край

Команда Красноярского края – победитель всероссийских соревнований по керлингу среди студентов

В Москве в керлинг-клубе «Новая лига» завершились всероссийские соревнования по керлингу среди студентов.

За победу боролись 8 женских команд и 6 мужских.

В женском турнире первое место заняла команда Красноярского края, в составе которой играли Анна Веневцева, Анна Замостьянина и Анна Лукьянчикова.

В финальной игре девушки одолели сборную Санкт-Петербурга со счетом 8:4. В матче за третье место команда МЭИ оказалась сильнее сборной Московской области – 9:1.

Соревнования были организованы Студенческой лигой по керлингу при поддержке Федерации керлинга России, керлинг-клуба «ТиЛайн», а также Российского студенческого спортивного союза и Министерства спорта РФ.

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