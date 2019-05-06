На Сахалине определили сильнейших легкоатлетов

Соревнования проходили два дня. За медали боролись спортсмены 2005 года рождения и старше из Тымовского, Долинска, Корсакова, Анивы, Макарова, Холмска, Поронайска и Южно-Сахалинска. Участники демонстрировали мастерство в различных легкоатлетических испытаниях – беге на коротких и длинных дистанциях, эстафетах, прыжках в длину, метании копья и толкании ядра.

Атлеты состязались как в личном, так и командном зачётах. По итогу упорной борьбы среди «личников» золотые места распределились следующим образом.

В беге на 100 метров в своих возрастных категориях лидировали Алина Зинченко и Даниил Резников из Холмска, а также Виолетта Крышина, Карина Глебова и Владислав Трегубов из Южно-Сахалинска. На дистанции 110 метров победу одержал Александр Костюков из Поронайска.

В барьерном беге на 100 метров сильнейшими стали Маргарита Иванова из Поронайска и Виолетта Крышина из Южно-Сахалинска. На 400-сотке с барьерами всех обогнали Екатерина Вайгачёва из Холмска, Маргарита Иванова из Поронайска, Светлана Кузьмина из Южно-Сахалинска, Егор Эберле и Егор Елохин из Корсакова.

200 метров быстрее всех преодолели Карина Глебова, Вероника Троценко, Алиса Платонова и Павел Грищенко из Южно-Сахалинска, Илья Трещин из Корсакова, Даниил Резников из Холмска.

В беге на 400 метров медали высшей пробы завоевали Полина Шемянова из Корсакова, Алиса Платонова и Светлана Кузьмина из Южно-Сахалинска, Никита Ким из Холмска, Илья Трещин и Егор Елохин из Корсакова.

В забеге на 800 метров лучшие результаты показали южносахалинка Валентина Перелыгина, София Груздо из Корсакова, Александра Толсихина из Южно-Сахалинска и Егор Бубело из Долинска.

На дистанции 1500 метров золото взяли София Груздо из Корсакова, Валентина Перелыгина из Южно-Сахалинска, Анастасия Зинкевич из Макарова, Анатолий Высоцкий из Южно-Сахалинска и Владислав Кимаченко из Корсакова. На 3 км сильнейшими стали Дарья Мерзлякова и Егор Звягинцев из Южно-Сахалинска, а также Владислав Кимаченко из Корсакова. На дистанции 5 км первыми финишную черту пересекли южносахалинцы Константин Цымбал и Ульяна Добровольская.

В прыжках в длину победили Татьяна Холявко и Диана Хлебородова из Холмска, Кристина Титаева и Илья Данилюк из Южно-Сахалинска, Виктор Казанков из Холмска и Иван Диденко из Тымовского.

В толкании ядра первые места заняли Никита Сафин и Дмитрий Зимин из Макарова, Юрий Терещенко из Холмска, Кристина Мосевнина из Тымовского, Вероника Корсун и Вероника Миходенко из Макарова.

В метании копья победу одержали южносахалинцы Вадим Науменко, Владислав Гаврилов, Вадим Бубнов, Валерия И, Елизавета Карандаева и Валерия Колодяжная.

В общем зачёте пальму первенства взяла команда Южно-Сахалинска. На втором месте – Холмск, а почётное третье занял Поронайск.

- Соревнования прошли на хорошем уровне как в плане организации, так и спортивных показателей. В этот раз у нас рекордное количество участников – около 240 человек из восьми районов области. В этом году очень высокие результаты у старших легкоатлетов, шесть человек выполнили и подтвердили норматив кандидата в мастера спорта. Поставлено очень много личных рекордов. Три девочки пробежали на норматив КМС в первом же забеге, одна из них подтвердила звание, а две выполнили норматив впервые - такого ещё не происходило на нашем стадионе. Подобные результаты показывали только на Дальнем Востоке, либо на первенствах России, - резюмировал главный судья соревнований Алексей Жижикин.

Состязания являлись отбором на первенство и чемпионат Дальнего Востока среди юношей до 18 лет, которые пройдут 18-19 мая в Хабаровске, и также на второй этап Спартакиады учащихся России, который состоится там же и в эти же сроки.