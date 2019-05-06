На Сахалине определили сильнейших легкоатлетов - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
06 мая 2019 10:29Сахалинская область

На Сахалине определили сильнейших легкоатлетов

Чемпионат и первенство Сахалинской области по лёгкой атлетике завершились в островном регионе.

Соревнования проходили два дня. За медали боролись спортсмены 2005 года рождения и старше из Тымовского, Долинска, Корсакова, Анивы, Макарова, Холмска, Поронайска и Южно-Сахалинска. Участники демонстрировали мастерство в различных легкоатлетических испытаниях – беге на коротких и длинных дистанциях, эстафетах, прыжках в длину, метании копья и толкании ядра.

Атлеты состязались как в личном, так и командном зачётах. По итогу упорной борьбы среди «личников» золотые места распределились следующим образом.

В беге на 100 метров в своих возрастных категориях лидировали Алина Зинченко и Даниил Резников из Холмска, а также Виолетта Крышина, Карина Глебова и Владислав Трегубов из Южно-Сахалинска. На дистанции 110 метров победу одержал Александр Костюков из Поронайска.

В барьерном беге на 100 метров сильнейшими стали Маргарита Иванова из Поронайска и Виолетта Крышина из Южно-Сахалинска. На 400-сотке с барьерами всех обогнали Екатерина Вайгачёва из Холмска, Маргарита Иванова из Поронайска, Светлана Кузьмина из Южно-Сахалинска, Егор Эберле и Егор Елохин из Корсакова.

200 метров быстрее всех преодолели Карина Глебова, Вероника Троценко, Алиса Платонова и Павел Грищенко из Южно-Сахалинска, Илья Трещин из Корсакова, Даниил Резников из Холмска.

В беге на 400 метров медали высшей пробы завоевали Полина Шемянова из Корсакова, Алиса Платонова и Светлана Кузьмина из Южно-Сахалинска, Никита Ким из Холмска, Илья Трещин и Егор Елохин из Корсакова.

В забеге на 800 метров лучшие результаты показали южносахалинка Валентина Перелыгина, София Груздо из Корсакова, Александра Толсихина из Южно-Сахалинска и Егор Бубело из Долинска.

На дистанции 1500 метров золото взяли София Груздо из Корсакова, Валентина Перелыгина из Южно-Сахалинска, Анастасия Зинкевич из Макарова, Анатолий Высоцкий из Южно-Сахалинска и Владислав Кимаченко из Корсакова. На 3 км сильнейшими стали Дарья Мерзлякова и Егор Звягинцев из Южно-Сахалинска, а также Владислав Кимаченко из Корсакова. На дистанции 5 км первыми финишную черту пересекли южносахалинцы Константин Цымбал и Ульяна Добровольская.

В прыжках в длину победили Татьяна Холявко и Диана Хлебородова из Холмска, Кристина Титаева и Илья Данилюк из Южно-Сахалинска, Виктор Казанков из Холмска и Иван Диденко из Тымовского.

В толкании ядра первые места заняли Никита Сафин и Дмитрий Зимин из Макарова, Юрий Терещенко из Холмска, Кристина Мосевнина из Тымовского, Вероника Корсун и Вероника Миходенко из Макарова.

В метании копья победу одержали южносахалинцы Вадим Науменко, Владислав Гаврилов, Вадим Бубнов, Валерия И, Елизавета Карандаева и Валерия Колодяжная.

В общем зачёте пальму первенства взяла команда Южно-Сахалинска. На втором месте – Холмск, а почётное третье занял Поронайск.

- Соревнования прошли на хорошем уровне как в плане организации, так и спортивных показателей. В этот раз у нас рекордное количество участников – около 240 человек из восьми районов области. В этом году очень высокие результаты у старших легкоатлетов, шесть человек выполнили и подтвердили норматив кандидата в мастера спорта. Поставлено очень много личных рекордов. Три девочки пробежали на норматив КМС в первом же забеге, одна из них подтвердила звание, а две выполнили норматив впервые - такого ещё не происходило на нашем стадионе. Подобные результаты показывали только на Дальнем Востоке, либо на первенствах России, - резюмировал главный судья соревнований Алексей Жижикин.

Состязания являлись отбором на первенство и чемпионат Дальнего Востока среди юношей до 18 лет, которые пройдут 18-19 мая в Хабаровске, и также на второй этап Спартакиады учащихся России, который состоится там же и в эти же сроки.

03/05 21:25ММА
Антон, разберись с заморским стервецом! А я приготовлю хинкали. Колонка Отара КушанашвилиКолумнист «Советского спорта» Отара Кушанашвили о предстоящем турнире ММА в Челябинске.
03/05 21:12Теннис
Сладкие парочки. Пять однополых браков в мире спортаИрен Вюст и Летиция де Йонг, Мартина Навратилова и «Мисс СССР», соперницы по женскому теннисному Туру и брак Кастер Семени с подругой по команде.
05/05 19:34Футбол
ЦСКА и «Динамо» сыграли никчемную ничью. Зато красивую!Столичные клубы выдали отличный поединок с крутыми поворотами сюжета, но в итоге никому не удалось взять три очка.
05/05 22:31Футбол
Четыре чемпиона за четыре года. РПЛ даст фору любому европейскому чемпионатуЦСКА, «Спартак», «Локомотив» и «Зенит» по очереди сменяют друг друга на троне, делая чемпионат России одним из самых интересных в Европе.
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
04/05 08:20Хоккей
«Каролина», что ты творишь! Она всухую уничтожила «Айлендерс». И Свечников забил!А «Даллас» в шаге от выхода в следующий раунд.
28/04 20:11Теннис
Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
06/05 08:00Футбол
А «Арсенал» в Лиге чемпионов не хотите? Колонка Юрия ЦыбаневаКак так получилось, что нынешней весной Тула на голову сильнее ЦСКА и «Краснодара»
04/05 10:40ММА
Будет много крови! Сегодня. В Челябинске. Александр Шлеменко на пути в UFC зарубится с бразильцемВ субботу в Челябинске пройдет турнир по смешанным единоборствам RCC 6, в главном бою которого россиянин Александр Шлеменко проведет бой против бразильца Вискарди Андраде.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
05/05 16:00Хоккей
Сегодня – чехи, а дальше – чемпионат мира. Страшно? Нам – да!Сегодня сборная России проведет заключительный матч Евротура. После двух поражений подряд от шведов (4:6) и финнов (1:3) команда Ильи Воробьева сыграет против сборной Чехии.
04/05 20:22ММА
Шлеменко был на грани фиаско, утроил шоу в Челябинске и нокаутировал бразильца (видео)Александр Шлеменко в очередной раз доказал, что сдаваться раньше времени не стоит.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
13/04 14:15Фигурное катание
Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
06/05 01:54Хоккей
Радулов проваливает матч, а Тарасенко не хочет в сборную. «Даллас» с «Сент-Луисом» сыграют 7-й матч!«Даллас» имел все шансы для того, чтобы закончить серию именно сегодня.
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
03/05 08:36Хоккей
Панарин забил спорный гол. Но «Коламбус» все равно проиграл«Бостон» и «Колорадо» сравняли счет в своих сериях.
06/05 10:33ММА
Саадулаева послали в глухой нокаут, а Шлеменко ведет переговоры с UFC. Главное в ММА за неделюАлександр Шлеменко одержал яркую победу на турнире в Челябинске, UFC закрывает наилегчайший дивизион, а Юсуп Саадулаев был жестко нокаутирован на турнире One.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
05/05 09:00Бокс
Бетербиева бросили ради фехтовальщиковВ ночь на воскресенье в США свои очередные победы одержали чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев и чемпион мира в среднем весе мексиканец Сауль Альварес.
12/04 18:00Фигурное катание
Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша СамаринВ гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.
04/05 21:05ММА
Александр Шлеменко: В прошлый раз я застрял в вонючем ринге… Мне удобней в клеткеРоссийский боец - о победе над Вискарди Андраде на турнире RCC 6.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
11/04 17:00Теннис
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?
03/05 11:00ММА
Александр Шлеменко: Андраде неудобен: работает коряво, непредсказуемый. Эксклюзив накануне бояБывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко рассказал о подготовке к поединку с бразильцем Вискарди Андраде, который пройдет сегодня, а также заявил, что Магомед Исмаилов в качестве потенциального соперника его не интересует.
05/05 21:10Футбол
Карпин отлично работает заменами. Шомуродов вырвал ничью у «Краснодара»Вчистую провалив первый тайм, во втором «Ростов» серьезно прибавил и сумел дожать соперника в самой концовке.
05/05 21:45Хоккей
Капризов разбудил Овечкина и Кузнецова. Эта тройка зажжет в БратиславеЧетыре гола нового ударного звена позволили сборной России победить чехов 4:1. К тому же наши выиграли Евротур.
Новости
11:44 Хоккей Дмитрий Орлов – о ЧМ-2019: Есть шанс закончить сезон на хорошей ноте
11:40 Футбол Мората по ошибке поздравил Кэхилла с завершением карьеры
11:27 Футбол Павел Погребняк: Только самые приятные слова адресую «Зениту»
11:24 Футбол ЦСКА выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьево
11:16 Футбол Вице-президент «Ахмата» подтвердил интерес к игроку «Лехии» Михалаку
11:10 Олимпиада Хайо Зеппельт: WADA использует риторику Путина
11:01 Теннис Джокович удерживает рекордное время на первом месте в рейтинге ATP
10:56 Футбол Сергей Фурсенко: «Зенит» под руководством Семака достойно пройдет испытание Лигой чемпионов
10:49 Фигурное катание Медведева выразила соболезнования семьям погибших в аэропорту Шереметьево
10:46 Хоккей «Ак Барс» рассматривает кандидатуры трех вратарей
10:41 ММА Иранец Амир Алиакбари подписал контракт с UFC
10:34 ММА Менеджер Нурмагомедова: Хабибу интересен бой с Сен-Пьером
10:30 Футбол Фанаты и игроки «Реала» устроили акцию в честь Касильяса
10:25 Футбол Анчелотти сомневается в верности назначенного пенальти в игре с «Кальяри»
10:15 Футбол Александр Бубнов: Упущенная победа в Ростове-на-Дону может аукнуться «Краснодару»
10:06 Олимпиада Президент WADA: Россия ведет себя очень хорошо
09:54 Теннис Гаспарян поднялась на 64-ю строчку рейтинга WTA
09:50 Футбол Сергей Кирьяков: У «Арсенала» есть отличный шанс переписать историю
09:43 Теннис Шарапова потеряла пять позиций в чемпионской гонке WTA
09:34 Футбол СМИ: Зидан сомневается в будущем Модрича в «Реале»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика