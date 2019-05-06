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06 мая 2019 10:29Сахалинская область

Поронайцы выиграли областной турнир по хоккею с мячом

Турнир по хоккею с мячом, посвящённый Дню Победы, прошёл в Южно-Сахалинске в минувшие выходные.

На льду учебно-тренировочного центра «Восток» сразились пять хоккейных дружин из Смирных, Поронайска, Невельска, Корсакова и областного центра.

- Это традиционный турнир, мы проводим его уже в шестой раз. Приятно осознавать, что в одной команде играют, как молодые игроки, так и ветераны спорта. К примеру, в команде Поронайска есть ребята, которые впервые участвуют в этом турнире, - отметил председатель островной федерации хоккея с мячом и главный судья соревнований Александр Тен.

Турнир проходил по правилам мини-хоккея с мячом или ринк-бенди, как его называют на западе. Игра шла по круговой системе, победитель выявлялся по количеству набранных очков.

По итогу хоккейных баталий победу одержала команда Поронайска. На втором месте – Невельск, а бронзу взял Южно-Сахалинск.

Лучшим вратарём признан Юрий Дикий из Корсакова. Лучшим защитником стал Алексей Климов из команды Южно-Сахалинска, сильнейший бомбардир - Дмитрий Пономаренко из Поронайска, а лучший нападающий - Дмитрий Ким из Невельска. Лучшим игроком турнира стал Александр Савко из Поронайска.

- На Сахалине соревнования по хоккею с мячом проводятся пока только среди любительских команд. Мы поддерживаем этот вид спорта, поскольку он очень интересный и традиционно является русским, раньше он так и назывался - «Русский хоккей». Поэтому турниры в честь Дня Победы проводить необходимо. Это дань памяти героям, воевавшим во время Великой Отечественной войны и подарившим нам мирное небо над головой. Если бы не они и не победа над фашистской Германией, то вряд ли бы существовал такой вид спорта, как русский хоккей, - подчеркнул Александр Тен.

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