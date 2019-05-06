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06 мая 2019 11:54Приморский край

Дальневосточный фестиваль единоборств впервые состоится в Приморье

Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на РСБИ.

17 мая Российский союз боевых искусств (РСБИ) впервые проведёт Дальневосточный фестиваль единоборств — мероприятие регионального масштаба, направленное на развитие спортивного образования и сохранение культурного наследия боевых искусств на Дальнем Востоке.

Как уточнили организаторы, Дальневосточный фестиваль единоборств (12+) пройдёт на базе спортивного комплекса «Фетисов Арена». В программу фестиваля будут входить показательные выступления по таким видам боевых искусств, как айкидо, джиу-джитсу, грэпплинг, тэквандо, ушу, кендо, самбо, тайскому боксу. Кроме того, пройдут бои в таких дисциплинах, как панкратион, киокушинкай, кудо, рукопашный бой, кикбоксинг, боевое самбо, бокс и кендо.

Известный приморский спортсмен, заслуженный мастер спорта, двукратный Чемпион мира, двукратный Чемпион Европы по кикбоксингу, Чемпион Евразии среди профессионалов, житель Уссурийска Александр Захароврассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа», что в ходе фестиваля он намерен побороться за титул Чемпиона России по кикбоксингу среди профессионалов, который в настоящее время вакантен. Причём, как оказалось, не обошлось в этом вопросе без интриги.

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Александр Захаров
Фото: пресс-служба РСБИ

«Пока не знаю точно, кто будет моим соперником. Ранее утверждённая кандидатура соперника в бою за этот титул поменялась буквально несколько часов назад», — пояснил Александр в телефонном разговоре с корреспондентом РИА «Восток-Медиа» накануне, 5 мая.

Как выяснилось позднее, соперником Александра Захарова станет спортсмен из Ижевска победитель турнира по кикбоскингу среди профессионалов К1 maximum Игорь Пестерев.

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Игорь Пестерев
Фото: пресс-служба РСБИ

Помимо Захарова, в Дальневосточном фестивале боевых искусств ожидается участие других известных приморских спортсменов-единоборцев. Таких, как житель Владивостока победитель и призёр первенства России, участник первенства Европы, победитель Всероссийских соревнований кандидат в мастера спорта боксёр Леон Пипия. Его соперником станет кандидат в мастера спорта победитель всероссийских турниров Игорь Ануров.

Поклонники кудо смогут увидеть бой Игоря Пермина — Чемпиона кубка Мира по кудо 2017, 2018 годов, неоднократного Чемпиона ДВФО, и Ивана Шпедта — победителя первенства мира по кудо 2014, чемпиона России по кудо 2017, бронзового призера чемпионата мира по кудо 2018. Двадцать пять человек представят на фестивале «Объединенную Федерация Таэквондо ИТФ Рус Приморского края». Эта организация насчитывает 1500 спортсменов из всего Приморья: Тернейского района, Пластуна, Ольги, Кавалерово, Чугуевки, Владивостока, Фокино, Находки, Партизанского района и Партизанска. Мастер спорта, обладатель 2 дана по киокусинкай Тохирджон Тиллаев, представит Приморский край в бою с мастером спорта международного класса, Алекссеем Галиевым (2 дан) из Пермского края.

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