Международный турнир по вольной борьбе «BAIKAL OPEN» на призы Главы Республики Бурятия - Советский спорт
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06 мая 2019 11:58Бурятия

Международный турнир по вольной борьбе «BAIKAL OPEN» на призы Главы Республики Бурятия

XXIV Международный турнир по вольной борьбе среди мужчин и женщин «BAIKAL OPEN» на призы Главы Республики Бурятия соберёт несколько сотен сильнейших борцов из разных уголков мира.

Соревнования пройдут в 10 весовых категориях среди мужчин и 6 - среди женщин.

Турнир с 2004 года имеет статус международного турнира класса «A».

Билеты на Турнир поступят в продажу с 13 мая в кассах Физкультурно-спортивного комплекса Улан-Удэ.


Программа соревнований:
17 мая (пятница)
11.00 - 16.00 - предварительные схватки;
16.30 - 19.00 - полуфинальные схватки.
Мужчины: 57, 65, 74, 86, 97 кг;
Женщины: 50, 57, 68 кг.

18 мая (суббота)
11.00 - 16.00 - утешительные схватки;
Мужчины: 57, 65, 74, 86, 97 кг;
Женщины: 50, 57, 68 кг.
11.00 - 16.00 - предварительные схватки;
Мужчины: 61, 70, 79, 92, 125 кг;
Женщины: 53, 62, 76 кг.
16.00 - 17.00 - полуфинальные схватки.
Мужчины: 61, 70, 79, 92, 125 кг;
Женщины: 53, 62, 76 кг.
17.30 - 18.30 - Торжественное открытие.
18.30 - 21.00 - Финальные схватки.
Мужчины: 57, 65, 74, 86, 97 кг;
Женщины: 50, 57, 68 кг.

19 мая (воскресенье)

11.00 - 15.00 - утешительные схватки.
Мужчины: 61, 70, 79, 92, 125 кг;
Женщины: 53, 62, 76 кг.
15.30 - 18. 00 - Финальные схватки.
Мужчины: 61, 70, 79, 92, 125 кг;
Женщины: 53, 62, 76 кг.

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