«Синтез» сыграет с астраханским «Динамо» за бронзовые медали чемпионата России по водному поло - Советский спорт
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06 мая 2019 12:03Татарстан

«Синтез» сыграет с астраханским «Динамо» за бронзовые медали чемпионата России по водному поло

«Синтез» сыграет с астраханским «Динамо» за бронзовые медали чемпионата России по водному поло.

В решающем матче полуфинальной серии против волгоградского «Спартака» казанцы в гостях уступили со счётом 7:6.

Поединки за третье место «Синтез» начнет на территории соперника в период с 19 по 22 мая. Ответные игры и, в случае необходимости, пятый матч состоится в Казани – с 24 по 30 мая. Точное расписание игр будет утверждено позже.

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