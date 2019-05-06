«Синтез» сыграет с астраханским «Динамо» за бронзовые медали чемпионата России по водному поло.

В решающем матче полуфинальной серии против волгоградского «Спартака» казанцы в гостях уступили со счётом 7:6.
Поединки за третье место «Синтез» начнет на территории соперника в период с 19 по 22 мая. Ответные игры и, в случае необходимости, пятый матч состоится в Казани – с 24 по 30 мая. Точное расписание игр будет утверждено позже.
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