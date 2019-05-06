Кубок Губернатора края по хоккею разыграют до 9 мая

В турнире принимают участие шесть команд: красноярский «Сокол», новосибирская «Сибирь», новокузнецкий «Металлург», барнаульский «Алтай», ангарский «Ермак» и «Барыс» из Казахстана. Команды сыграют по круговой системе.
В открытии турнира приняли участие министр спорта Красноярского края Сергей Алексеев, президент федерации хоккея региона Валерий Семин и двукратный чемпион мира по хоккею Александр Семин.
«Турнир стал традиционным для нашего региона. Впервые в этом году участники соревнований разыграют медали на новом спортивном объекте – ледовом дворце «Кристалл арена». Большая честь выходить на лед, где совсем недавно боролись сильнейшие студенческие сборные мира по хоккею, а победителем и в женском, и мужском хоккейных турнирах Зимней универсиады-2019 стали российские сборные. Уверен, что и вы в будущем сможете добиться таких же высоких результатов, как и наши национальные сборные и команды мастеров. Главное – постоянно совершенствовать свое мастерство, упорно тренироваться, достигать намеченных целей и бороться за свою мечту», – поздравил присутствующих с открытием турнира и напутствовал участников Сергей Алексеев.
Торжественная часть продолжилась чествованием выпускников школы «Сокол» 2003 года рождения. Пять лет назад именно «Сокол-2003» стал первым участником турнира, который тогда назывался «Вектор-2019». Почетные гости вручили хоккеистам свидетельства о прохождении спортивной подготовки и памятные серебряные значки.
В первый день турнира состоялось три матча. На символическое вбрасывание шайбы в первом матче на лед вышли Сергей Алексеев, Александр Семин, капитан «Сокола-2003» Михаила Барило и следж-хоккеистка «Красной молнии» Елизавета Шпакова.
Накануне Красноярский «Сокол» разгромил новокузнецкий «Металлург» – 9:1 (3:1, 4:0, 2:0), а сегодня одержал победу над ангарским «Ермаком» – 6:2.
Календарь игр:
8 мая
10.00 – «Металлург» - «Ермак»
12.15 – «Сибирь» - «Алтай»
14.30 – «Барыс» - «Сокол»
9 мая
10.00 – «Алтай - «Металлург»
11.15 – «Барыс» - «Ермак»
13.30 – «Сокол» - «Сибирь»
15.30 – закрытие.