В Казани подвели итоги открытого чемпионата и первенства РТ по стрельбе из лука - Советский спорт
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06 мая 2019 13:13Татарстан

В Казани подвели итоги открытого чемпионата и первенства РТ по стрельбе из лука

С 3 по 5 мая в Казани прошли соревнования открытого чемпионата и первенства Республики Татарстан по стрельбе из лука.

В соревнованиях приняли участие более 50 спортсменов из Казани, Елабуги, Сабинского района, а также соседних регионов России – Республики Марий Эл и Республики Чувашия.

Соревнования проводились в личном и командном зачете в классическом и блочном луке на дистанции 70, 60 метров.

Победители и призёры:

Юноши 2002-2005 г.р. (в зачет Спартакиады РТ 2002-2004г.р.);

1 место Сморкалов Макар – «СШОР «Тасма»» г.Казани

2 место Атнагулов Станислав – «СШОР «Тасма»» г.Казани

3 место Пустынников Роман – «СШОР «Тасма»» г.Казани

Девушки 2002-2005 г.р. (в зачет Спартакиады РТ 2002-2004г.р.);

1 место Юрьева Анастасия – «СШОР «Тасма»» г.Казани

2 место Жук Ирина – ДЮСШ №1, Елабуга

3 место Нугманова Азалия – «СШОР «Тасма»» г.Казани

Юниоры 1999-2001 г.р.

1 место Зареев Джамалутдин – «СШОР «Тасма»» г.Казани

2 место Данилов Максим – «СШОР «Тасма»» г.Казани

3 место Вафин Расим – «СШОР «Тасма»» г.Казани

Юниорки 1999-2001 г.р.

1 место Орешникова Дарья – «СШОР «Тасма»» г.Казани

2 место Юрьева Дарья – «СШОР «Тасма»» г.Казани

3 место Хамидуллина Камилла – «СШОР «Тасма»» г.Казани

Микс (1 девушка и 1 юноша) 2002-2005 г.р. (в зачет Спартакиады РТ 2002-2004г.р.);

1 место Сморкалов Макар, Юрьева Анастасия – г.Казань

2 место Жук Ирина – г.Елабуга

3 место Нуриев Айназ, Гайнуллина Илюса – Сабинский район

Команды девушки 2002-2005 г.р. (в зачет Спартакиады РТ 2002-2004г.р.);

1 место Юрьева А., Гильмутдинова К., Нугманова А. – г.Казань

2 место Жук И. – г.Елабуга

3 место Гайнуллина И., Шакирова И., Сайфуллина Р. – Сабинский район

Команды юноши 2002-2005 г.р. (в зачет Спартакиады РТ 2002-2004г.р.);

1 место Сморкалов М., Никонов А., Атнагулов С. – г.Казань

2 место Нуриев А., Султанов А., Гайнуллин Д. – Сабинский район

Женщины классический лук

1 место Лукина Эльвина – «СШОР «Тасма»» г.Казани

2 место Орешникова Дарья – «СШОР «Тасма»» г.Казани

3 место Юрьева Дарья – «СШОР «Тасма»» г.Казани

Мужчины классический лук

1 место Вахрамеев Никита – «СШОР «Тасма»» г.Казани

2 место Зареев Джамалутдин – «СШОР «Тасма»» г.Казани

3 место Колесников Эдуард – «СШОР «Тасма»» г.Казани

Женщины блочный лук

1 место Глушкова Анна – РООФСЛСА РМЭ, Марий Эл

2 место Михеева Светлана – РООФСЛСА РМЭ, Марий Эл

3 место Чернова Катерина – «СШОР «Тасма»» г.Казани

Мужчины блочный лук

1 место Абдуллин Рамиль – «СШОР «Тасма»» г.Казани

2 место Яковлев Евгений – ФСЛ РТ, Казань

3 место Сучков Дмитрий – РООФСЛСА РМЭ, Марий Эл

Микс – командные соревнования (1 мужчина, 1 женщина)

1 место Колесников Эдуард, Лукина Эльвина – «СШОР «Тасма»» г.Казани

2 место Нуриев Айназ, Шакирова Ильсина – Сабинский район

3 место Жук Ирина – ДЮСШ №1, Елабуга

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