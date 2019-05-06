В Казани подвели итоги открытого чемпионата и первенства РТ по стрельбе из лука

В соревнованиях приняли участие более 50 спортсменов из Казани, Елабуги, Сабинского района, а также соседних регионов России – Республики Марий Эл и Республики Чувашия.
Соревнования проводились в личном и командном зачете в классическом и блочном луке на дистанции 70, 60 метров.
Победители и призёры:
Юноши 2002-2005 г.р. (в зачет Спартакиады РТ 2002-2004г.р.);
1 место Сморкалов Макар – «СШОР «Тасма»» г.Казани
2 место Атнагулов Станислав – «СШОР «Тасма»» г.Казани
3 место Пустынников Роман – «СШОР «Тасма»» г.Казани
Девушки 2002-2005 г.р. (в зачет Спартакиады РТ 2002-2004г.р.);
1 место Юрьева Анастасия – «СШОР «Тасма»» г.Казани
2 место Жук Ирина – ДЮСШ №1, Елабуга
3 место Нугманова Азалия – «СШОР «Тасма»» г.Казани
Юниоры 1999-2001 г.р.
1 место Зареев Джамалутдин – «СШОР «Тасма»» г.Казани
2 место Данилов Максим – «СШОР «Тасма»» г.Казани
3 место Вафин Расим – «СШОР «Тасма»» г.Казани
Юниорки 1999-2001 г.р.
1 место Орешникова Дарья – «СШОР «Тасма»» г.Казани
2 место Юрьева Дарья – «СШОР «Тасма»» г.Казани
3 место Хамидуллина Камилла – «СШОР «Тасма»» г.Казани
Микс (1 девушка и 1 юноша) 2002-2005 г.р. (в зачет Спартакиады РТ 2002-2004г.р.);
1 место Сморкалов Макар, Юрьева Анастасия – г.Казань
2 место Жук Ирина – г.Елабуга
3 место Нуриев Айназ, Гайнуллина Илюса – Сабинский район
Команды девушки 2002-2005 г.р. (в зачет Спартакиады РТ 2002-2004г.р.);
1 место Юрьева А., Гильмутдинова К., Нугманова А. – г.Казань
2 место Жук И. – г.Елабуга
3 место Гайнуллина И., Шакирова И., Сайфуллина Р. – Сабинский район
Команды юноши 2002-2005 г.р. (в зачет Спартакиады РТ 2002-2004г.р.);
1 место Сморкалов М., Никонов А., Атнагулов С. – г.Казань
2 место Нуриев А., Султанов А., Гайнуллин Д. – Сабинский район
Женщины классический лук
1 место Лукина Эльвина – «СШОР «Тасма»» г.Казани
2 место Орешникова Дарья – «СШОР «Тасма»» г.Казани
3 место Юрьева Дарья – «СШОР «Тасма»» г.Казани
Мужчины классический лук
1 место Вахрамеев Никита – «СШОР «Тасма»» г.Казани
2 место Зареев Джамалутдин – «СШОР «Тасма»» г.Казани
3 место Колесников Эдуард – «СШОР «Тасма»» г.Казани
Женщины блочный лук
1 место Глушкова Анна – РООФСЛСА РМЭ, Марий Эл
2 место Михеева Светлана – РООФСЛСА РМЭ, Марий Эл
3 место Чернова Катерина – «СШОР «Тасма»» г.Казани
Мужчины блочный лук
1 место Абдуллин Рамиль – «СШОР «Тасма»» г.Казани
2 место Яковлев Евгений – ФСЛ РТ, Казань
3 место Сучков Дмитрий – РООФСЛСА РМЭ, Марий Эл
Микс – командные соревнования (1 мужчина, 1 женщина)
1 место Колесников Эдуард, Лукина Эльвина – «СШОР «Тасма»» г.Казани
2 место Нуриев Айназ, Шакирова Ильсина – Сабинский район
3 место Жук Ирина – ДЮСШ №1, Елабуга