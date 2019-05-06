Евгения Косецкая – победительница Кубка России по бадминтону

Участниками соревнований стали 117 спортсменов из 15 регионов страны. Победители турнира были определены среди мужчин и женщин в одиночном, парном и смешанном разрядах.
Представители Республики Татарстан завоевали на соревнованиях 1 золотую, 1 серебряную и 2 бронзовые медали.
Победительницей женского одиночного разряда стала казанская бадминтонистка Евгения Косецкая. В финале спортсменка одержала верх над представительницей Самарской области Натальей Перминовой со счетом: 21:10, 22:20. Отметим, что Косецкая становится обладательницей Кубка третий год подряд.
«Серебро» в копилку татарстанской сборной принесла Виктория Воробьева, выступающая в женском парном разряде вместе с Ниной Висловой (Нижний Новгород). Обладателями бронзовых медалей стали Александр Василькин и Анастасия Редькина – в смешанном парном разряде, Анатолий Ярцев – в мужском парном разряде вместе Константином Абрамовым (Москва).
В рамках церемонии награждения Евгения Косецкая также получила статуэтку премии «Бадминтонист года» Национальной федерации бадминтона России, которой она была удостоена по итогам 2018 года.
Евгения Косецкая: «Это мои первые соревнования за месяц, очень сложно входить обратно в работу, к тому же я играла после отпуска. Вроде свежие силы и эмоции, тем не менее, тяжело входить в игру, в турниры, в тренировочный процесс. Самая сложная игра была с Леной Комендровской. Мне всегда с ней тяжело играть, может Лена для меня неудобный игрок, а может просто настраиваю себя не правильным образом. Сейчас я улетаю во Владивосток на сборы перед командным чемпионатом мира, а дальше сборы дома и подготовка к Европейским играм, которые будут проходить в Минске в конце июня. Надеюсь показать там лучший результат».
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