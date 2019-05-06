Рекорды красноярцев на Всероссийском фестивале ГТО среди семейных команд - Советский спорт
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06 мая 2019 13:16Красноярский край

Рекорды красноярцев на Всероссийском фестивале ГТО среди семейных команд

В Сочи на федеральной спортивной базе «Юг спорт» завершился I фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди семейных команд, в котором приняли участие представители 37 регионов России.

В отборочных этапах за путевку на всероссийский финал боролись 22 276 участников муниципального и 3 219 регионального этапов.

По условиям соревнований семейная команда состояла из 4 участников: ребенок (девочка или мальчик 9-10 лет), мать и отец (30-49 лет) и бабушка или дедушка (50-69 лет). Честь Красноярского края на всероссийском этапе фестиваля ГТО защищали Ян, Оксана, Елизавета Линдсаар и Елена Юдакова – семья из Советского района г. Красноярска.

В спортивную программу фестиваля были включены подтягивания, рывок гири, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание туловища из положения лежа на спине, бег на 60 м (дети), 2 000 м (мамы), 3 000 м (папы), смешанное передвижение на 2 000 м (бабушки и дедушки) и эстафета.

В общекомандном зачете первое место заняли представители Калининградской области (1452 очка), на втором – Тюменская область (1400 очков), на третьем – Ханты-Мансийский автономный округ (Югра) (1393 очка). Команда Красноярского края заняла 13-е место, набрав 1304 очка.

Что касается индивидуальных достижений семьи Линдсаар, то среди пап Ян стал лучшим в сгибании-разгибании рук в упоре лежа на полу. Красноярец отжался 75 раз. В личном первенстве среди мужчин по итогу выступления во всех видах фестиваля Ян Линдсаар занял четвертое место, уступив обладателю третьего места Алексею Гаврилову из Курганской области всего 4 очка.

Среди бабушек в упражнении на гибкость Елена Викторовна Юдакова заняла первое место с результатом 25 см ниже уровня скамьи. В абсолютном зачете красноярка стала четвертой.

Организаторы рассчитывают, что фестиваль в предстоящие 5 лет реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни», входящего в национальный проект «Демография», будет набирать обороты и собирать в финале представителей лучших физкультурно-спортивных семей со всех регионов страны.

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