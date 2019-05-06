Елабужские дзюдоисты завоевали две медали IX летней Спартакиады учащихся России до 18 лет - Советский спорт
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06 мая 2019 13:17Татарстан

Елабужские дзюдоисты завоевали две медали IX летней Спартакиады учащихся России до 18 лет

В Саранске прошли соревнования по дзюдо в рамках II этапа IX летней Спартакиады учащихся России до 18 лет.

В турнире приняли участие более 200 спортсменов из 14 регионов страны.

Воспитанники отделения дзюдо ДЮСШ №2 (г. Елабуга) завоевали 2 медали. Альберт Муллагалиев занял второе место в весовой категории до 46 кг. Елизавета Бобрицкая стала бронзовым призером в весовой категории до 63 кг.

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