«Карельские Оружейники» начали сезон с победы в Вологде

По информации Карельской Федерации американского футбола, в итоге наши спортсмены одержали победу со счетом 38:8.

Несмотря на то, что «Оружейники» приехали в Вологду без лидера нападения Олега Тарзалайнена и с новичками на нескольких позициях, уже в первой четверти игры карельской команде удалось завладеть преимуществом и уйти на перерыв с комфортной разницей в счете — 21:0.

После перерыва хозяева поля сумели отыграть один тачдаун, но после этого очки набирали только «Оружейники». Лучшими игроками в составе карельской команды были признаны квотербек Вадим Борисов и сейфти Владислав Ремизов.

В этом году «Оружейники» принимают участие в Открытой Лиге Черноземья, крупнейшем российском соревновании по американскому футболу.

В следующий раз карельские футболисты сыграют в Санкт-Петербурге с командой МЧС. Также их соперниками в регулярном сезоне станут команды «Киборги» (Обнинск) и «Черный Шторм» (Москва). Первые игры «Оружейники» будут проводить на выезде, а начиная с июля принимать домашние матчи.

Команда «Карельские Оружейники» существует с 2012 года. В прошлом году спортсмены принимали участие в Открытом Чемпионате Москвы, где заняли третье место, а в 2017 году выиграли дивизион «Север» в Чемпионате России и заняли третье место на Кубке регионов.