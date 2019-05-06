В поселке Алексеевское прошел республиканский турнир по вольной борьбе среди юношей - Советский спорт
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06 мая 2019 13:19Татарстан

В поселке Алексеевское прошел республиканский турнир по вольной борьбе среди юношей

В пгт.Алексеевское прошел республиканский турнир по вольной борьбе среди юношей 2005-2007 годов рождения и младше.

Соревнования были посвящены 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и памяти Героя Советского Союза Мамонова Николая Васильевича.

В турнире приняли участие около 100 спортсменов из районов Татарстана.

Весовая категория 68 кг:

1 место – Бакимов Дмитрий (пгт.Алексеевское)

2 место – Мухамедшев Захар (Казань)

3 место – Шарабидинов Шарабидин (Казань)

Весовая категория 64 кг:

1 место – Шишкин Глеб (пгт.Алексеевское)

2 место – Леденцов Данил (пгт.Алексеевское)

3 место – Савосин Максим (Казань)

Весовая категория 62 кг:

1 место – Джобиров Тимур (г.Нижнекамск)

2 место – Кулагин Анатолий (г.Н.Челны)

3 место – Бобокаримов Оламгир (г.Нижнекамск)

3 место – Абдуллин Кирилл (пгт.Алексеевское)

Весовая категория 56 кг:

1 место – Анддреев Самуил (г.Нижнекамск)

2 место – Киямов Булат (пгт.Алексеевское)

3 место – Мингадиев Ильнар (пгт.Алексеевское)

3 место – Зиганшин Ильназ (с.Билярск)

Весовая категория 48 кг:

1 место – Аляшев Алекксандр (пгт.Алексеевское)

2 место – Галкин Кирил (пгт.Алексеевское)

3 место – Саппарин Данил (пгт.Алексеевское)

Весовая категория 47 кг:

1 место – Ибрагимов Марсель (пгт.Алексеевское)

2 место – Демин Егор (пгт.Алексеевское)

Весовая категория 46 кг:

1 место – Шерстобитов Артем (с.Билярск)

2 место – Гибадуллин Камиль (г.Нижнекамск)

3 место – Закиров Азамат (пгт.Алексеевское)

3 место – Вьюров Глеб (г.Казань)

Весовая категория 41 кг:

1 место – Артемьев Данил (пгт.Алексеевское)

2 место – Тимербулатов Тимур (г.Казань)

3 место – Агафонов Анатолий (с.Билярск)

3 место – Паракин Кирилл (с.Билярск)

Весовая категория 38 кг:

1 место – Галимов Артур (г.Заинск)

2 место – Медведев Иван (г.Заинск)

3 место – Сафиуллин Булат (г.Нижнекамск)

3 место – Вагизов Айдар (пгт.Алексеевское)

Весовая категория 37 кг:

1 место – Гатауллин Амир (пгт.Алексеевское)

2 место – Хасашин Азим (г.Нижнекамск)

Весовая категория 35 кг:

1 место – Назипов Абдулла (г.Казань)

2 место – Архипов Артем (г.Заинск)

3 место – Пантелеев Максим (пгт.Алексеевское)

Весовая категория 36 кг:

1 место – Хамадиев Амир (г.Н.Челны)

2 место – Маслеников Никита (г.Казань)

3 место – Кильганов Кирил (пгт.Алексеевское)

3 место – Булатов Амир (г.Нижнекамск)

Весовая категория 34 кг:

1 место – Шарафуллин Самат (г.Нижнекамск)

2 место – Сагиров Камиль (пгт.Алексеевское)

3 место – Пермяшкин Герман (пгт.Алексеевское)

3 место – Мазанов Матвей (пгт.Алексеевское)

Весовая категория 33 кг:

1 место – Бахиров Тимур (пгт.Алексеевское)

2 место – Зубрилов Николай (пгт.Алексеевское)

3 место – Заббаров Ильназ (пгт.Алексеевское)

3 место – Соколов Кирил (пгт.Алексеевское)

Весовая категория 32 кг:

1 место – Ширыбыров Никита (пгт.Алексеевское)

2 место – Федянин Богдан (г.Казань)

3 место – Балашов Юрий (г.Нижнекамск)

3 место – Гатин Амир (пгт.Алексеевское)

Весовая категория 31 кг:

1 место – Галиуллин Арслан (г.Н.Челны)

2 место – Медведев Федор (г.Заинск)

3 место – Каримов Айдар (г.Нижнекамск)

3 место – Халиуллин Алмаз (г.Казань)

Весовая категория 28 кг:

1 место – Гимадиев Радель (г.Казань)

2 место – Маслов Константин (г.Нижнекамск)

3 место – Егоров Тимур (г.Нижнекамск)

3 место – Муртазин Айдар (пгт.Алексеевское)

Весовая категория 25 кг:

1 место – Салахов Юсуф (г.Нижнекамск)

2 место – Анарбаев Эдем (г.Нижнекамск)

3 место – Эркинов Самир (г.Казань)

3 место – Парфиров Кирил (пгт.Алексеевское).

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