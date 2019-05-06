В поселке Алексеевское прошел республиканский турнир по вольной борьбе среди юношей

Соревнования были посвящены 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и памяти Героя Советского Союза Мамонова Николая Васильевича.
В турнире приняли участие около 100 спортсменов из районов Татарстана.
Весовая категория 68 кг:
1 место – Бакимов Дмитрий (пгт.Алексеевское)
2 место – Мухамедшев Захар (Казань)
3 место – Шарабидинов Шарабидин (Казань)
Весовая категория 64 кг:
1 место – Шишкин Глеб (пгт.Алексеевское)
2 место – Леденцов Данил (пгт.Алексеевское)
3 место – Савосин Максим (Казань)
Весовая категория 62 кг:
1 место – Джобиров Тимур (г.Нижнекамск)
2 место – Кулагин Анатолий (г.Н.Челны)
3 место – Бобокаримов Оламгир (г.Нижнекамск)
3 место – Абдуллин Кирилл (пгт.Алексеевское)
Весовая категория 56 кг:
1 место – Анддреев Самуил (г.Нижнекамск)
2 место – Киямов Булат (пгт.Алексеевское)
3 место – Мингадиев Ильнар (пгт.Алексеевское)
3 место – Зиганшин Ильназ (с.Билярск)
Весовая категория 48 кг:
1 место – Аляшев Алекксандр (пгт.Алексеевское)
2 место – Галкин Кирил (пгт.Алексеевское)
3 место – Саппарин Данил (пгт.Алексеевское)
Весовая категория 47 кг:
1 место – Ибрагимов Марсель (пгт.Алексеевское)
2 место – Демин Егор (пгт.Алексеевское)
Весовая категория 46 кг:
1 место – Шерстобитов Артем (с.Билярск)
2 место – Гибадуллин Камиль (г.Нижнекамск)
3 место – Закиров Азамат (пгт.Алексеевское)
3 место – Вьюров Глеб (г.Казань)
Весовая категория 41 кг:
1 место – Артемьев Данил (пгт.Алексеевское)
2 место – Тимербулатов Тимур (г.Казань)
3 место – Агафонов Анатолий (с.Билярск)
3 место – Паракин Кирилл (с.Билярск)
Весовая категория 38 кг:
1 место – Галимов Артур (г.Заинск)
2 место – Медведев Иван (г.Заинск)
3 место – Сафиуллин Булат (г.Нижнекамск)
3 место – Вагизов Айдар (пгт.Алексеевское)
Весовая категория 37 кг:
1 место – Гатауллин Амир (пгт.Алексеевское)
2 место – Хасашин Азим (г.Нижнекамск)
Весовая категория 35 кг:
1 место – Назипов Абдулла (г.Казань)
2 место – Архипов Артем (г.Заинск)
3 место – Пантелеев Максим (пгт.Алексеевское)
Весовая категория 36 кг:
1 место – Хамадиев Амир (г.Н.Челны)
2 место – Маслеников Никита (г.Казань)
3 место – Кильганов Кирил (пгт.Алексеевское)
3 место – Булатов Амир (г.Нижнекамск)
Весовая категория 34 кг:
1 место – Шарафуллин Самат (г.Нижнекамск)
2 место – Сагиров Камиль (пгт.Алексеевское)
3 место – Пермяшкин Герман (пгт.Алексеевское)
3 место – Мазанов Матвей (пгт.Алексеевское)
Весовая категория 33 кг:
1 место – Бахиров Тимур (пгт.Алексеевское)
2 место – Зубрилов Николай (пгт.Алексеевское)
3 место – Заббаров Ильназ (пгт.Алексеевское)
3 место – Соколов Кирил (пгт.Алексеевское)
Весовая категория 32 кг:
1 место – Ширыбыров Никита (пгт.Алексеевское)
2 место – Федянин Богдан (г.Казань)
3 место – Балашов Юрий (г.Нижнекамск)
3 место – Гатин Амир (пгт.Алексеевское)
Весовая категория 31 кг:
1 место – Галиуллин Арслан (г.Н.Челны)
2 место – Медведев Федор (г.Заинск)
3 место – Каримов Айдар (г.Нижнекамск)
3 место – Халиуллин Алмаз (г.Казань)
Весовая категория 28 кг:
1 место – Гимадиев Радель (г.Казань)
2 место – Маслов Константин (г.Нижнекамск)
3 место – Егоров Тимур (г.Нижнекамск)
3 место – Муртазин Айдар (пгт.Алексеевское)
Весовая категория 25 кг:
1 место – Салахов Юсуф (г.Нижнекамск)
2 место – Анарбаев Эдем (г.Нижнекамск)
3 место – Эркинов Самир (г.Казань)
3 место – Парфиров Кирил (пгт.Алексеевское).