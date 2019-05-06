Павел Беляев - серебряный призёр международного турнира по дзюдо «Олимпийские старты – Кубок Победы» - Советский спорт
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06 мая 2019 13:19Вологодская область

Павел Беляев - серебряный призёр международного турнира по дзюдо «Олимпийские старты – Кубок Победы»

С 3 по 4 мая в городе Санкт-Петербург состоялся традиционный международный турнир по дзюдо «Олимпийские старты – Кубок Победы».

В соревнованиях приняли участие более 600 спортсменов не только из регионов России, но и разных стран мира: Великобритании, Белоруссии, Таджикистана, Армении и стран Прибалтики.

Вологодскую область представляли воспитанники тренера высшей категории Андрея Орлова. В условиях жесткой конкуренции в весовой категории 60 кг Павел Беляев занял второе место, чем в очередной раз доказал свое профессиональное мастерство.

Павел стабильно показывает высокий уровень спортивной подготовки и уверенно чувствует себя на крупных соревнованиях всероссийского и международного уровня!

Поздравляем Павла Беляева и тренера Андрея Орлова с прекрасным результатом! Желаем совершенствоваться и расти профессионально, добиваться новых результатов и ярких побед!

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