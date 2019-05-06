Жителей Карелии ждут на соревнованиях по горному бегу «Кarjalan Vaara»

Событие приурочено ко дню рождения школы бега «Run Start». Гости смогут не только преодолеть горную трассу, но и принять участие в праздничной программе.
Трасса забега «Karjalan Vaara» проложена по живописным местам комплекса «Курган». Спортсменов будут поддерживать музыканты и волонтеры, а зрителей ожидают показательные выступления по мечевому бою и розыгрыш призов.
К забегу допускаются участники от 18 лет до 60 лет, для которых предусмотрены дистанции на 4, 8 и 16 км. Каждый участник забега на финише получит уникальную медаль из шунгита. Абсолютные победители на дистанции будут отмечены уникальными медалями «Зубы горного короля» из элитного шунгита, призёрам будут вручены дипломы и подарки от партнёров. Для участников события будут приготовлены горячие угощения и праздничный торт.
Регистрация и подробная информация на сайте https://russiarunning.com/event/KarjalaVaara2019 и в группе ВКонтакте https://vk.com/karjalan_vaara
Начало соревнований в 10.00, старт в 11.00. Информация по телефону: 89004649999.
Организаторы забега «Кarjalan Vaara» ООО «Школа лидеров» при поддержке Министерства по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия.
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