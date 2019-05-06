Татарстанцы примут участие в «Туриаде-2019» - Советский спорт
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06 мая 2019 17:49Татарстан

Татарстанцы примут участие в «Туриаде-2019»

С 14 по 17 мая 2019 года на территории горнолыжного курорта «Хвалынский» пройдет Спортивно-туристский лагерь «Туриада – 2019».

В этом году на седьмую «Туриаду» соберутся почти 700 участников из всех регионов ПФО – победители региональных спортивно-туристских соревнований и студенты высших учебных заведений, обучающиеся по специальности «Социально-культурный сервис и туризм», а также профессиональные тренеры по спортивному туризму.

От Республики Татарстан в соревнованиях примут участие 28 представителей Казани и Зеленодольска из которых: 4 являются студентами ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма», а остальные – это учащиеся школ и студенты ССУЗов.

Татарстанцев будут сопровождать 1 руководитель, президент Федерации спортивного туризма РТ и 6 тренеров, представители домов детского и юношеского туризма и экскурсий РТ.

Участники лагеря продемонстрируют свое спортивное мастерство, знания о туризме и истории родного края, познакомятся с достопримечательностями других регионов ПФО.

Состязания пройдут в четырех группах спортивных дисциплин:

– маршруты 1-6 категории сложности;

– дистанции пешеходные (личные, связка) по 4 классу сложности;

– дистанции водные: катамаран (К-2) (слалом), каяк (слалом), командная гонка (К-2 и два каяка) по 3 классу сложности;

– дистанции на средствах передвижения – вело (группа и личная) по 4 классу сложности.

В рамках Слета будут подведены итоги конкурса лучших турпоходов школьных групп.

В культурно-познавательную программу включены фото-, видеоконкурс «Люблю тебя, Приволжье», презентация «Лучшая разработка межрегионального туристского маршрута на территории ПФО», межрегиональный конкурс авторской песни «Музыка сердец», конкурс авторских видеоэкскурсий регионов ПФО и брейн-ринг на туристскую тематику.

Оценивать участников будут эксперты в сфере туризма всероссийского уровня и представители органов власти регионов ПФО.

17 мая 2019 года – торжественное закрытие Спортивно-туристского лагеря с участием полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова. В этот день пройдут спортивно-туристская эстафета на Кубок полномочного представителя Президента РФ в ПФО и церемония награждения победителей «Туриады – 2019». Также состоится презентация туристических фестивалей Саратовской области и будет организована работа показательных площадок с участием военно-патриотических клубов и представителей казачества.

Основная цель «Туриады» – развитие массового спорта, выявление и поддержка лучших спортсменов-туристов, формирование положительных жизненных установок для молодежи. Целью проекта, который реализуется при поддержке полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, является создание условий для занятий туризмом среди молодежи.

В 2018 году в городе Хвалынск Татарстанцы заняли 1 место в Первенстве ПФО по спортивному туризму в дисциплине: дистанция-водная, 3 место - дистанция на средствах передвижения-велосипедная и 2 место в общем командном зачете заняли юниоры Татарстана в дисциплине: дистанция маршруты.

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