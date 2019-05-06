VIII детско-юношеский турнир по футболу памяти арбитра FIFA Владимира Петтая состоялся в Петрозаводс

В этом году турнир собрал 24 команды юных футболистов 2008 года рождения из Беломорского, Кемского, Кондопожского, Медвежьегорского, Муезерского, Олонецкого, Питкярантского, Прионежского, Пряжинского, Пудожского, Сегежского, Сортавальского и Суоярвского районов, Петрозаводска и Костомукши, а также команды из г. Йоэнсуу (Финляндия). В торжественной церемонии открытия участников напутствовали и.о. Министра по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия Алексей Ермашов и заместитель главы Администрации Петрозаводского городского округа — председатель комитета социального развития Любовь Иконникова. По итогам турнира победитель прошлогодних состязаний – финская команда «JIPPO-1» из г. Йоэнсуу – в этом году заняла третье место, обыграв команду «Спартак» из Петрозаводска. В финальном матче сошлись петрозаводские команды «Сатурн-1» и «Сатурн-2»; в упорной борьбе первенство турнира досталось футболистам команды «Сатурн-1». Торжественная церемония награждения призеров и участников прошла в актовом зале Петрозаводского государственного университета. Кубки, ценные подарки, грамоты и благодарственные письма юным футболистам, тренерам команд и судьям Турнира вручали и.о. Министра по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия Алексей Ермашов, заместитель министра образования Республики Карелия Наталья Волкова, начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации Петрозаводского городского округа Антон Чивин, президент Федерации футбола Республики Карелия Александр Смирнов, директор Петрозаводского педагогического колледжа Оксана Старшова, директор ООО «Русский Лесной Альянс» Сергей Савицкий, первый тренер Владимира Петтая Владимир Цепковский и руководитель «Бюро спортивных решений» Денис Сапов. Одним из самых трогательных моментов Турнира стало вручение семье Владимира Петтая памятного кубка Российского Футбольного Союза в честь сотого матча, проведенного в Российской футбольной премьер-лиге. Владимир Петтай не успел забрать кубок, и он долгое время хранился в Департаменте судейства и инспектирования РФС. Семья Владимира Петтая в свою очередь приняла решение передать кубок в Музей истории карельского спорта.
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