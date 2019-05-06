Баскетболистки «Динамо-Энергия-ДЮБЛ» закончили сезон в десятке сильнейших команд страны - Советский спорт
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06 мая 2019 17:43Ивановская область

Баскетболистки «Динамо-Энергия-ДЮБЛ» закончили сезон в десятке сильнейших команд страны

В минувшие выходные в ивановском спортивном комплексе «Энергия» прошел пятый тур Первенства детско-юношеской баскетбольной лиги России среди юниорок.

Баскетболистки «Динамо-Энергия – ДЮБЛ» в сезоне 2018- 2019 годов провели 20 игр, одержали 11 побед и заняли 10 место из 27 команд. В заключительном туре Первенства ивановская команда «Динамо- Энергия-ДЮБЛ» принимала клубы «Нефтянник-ДЮБЛ» из Омской области, самарский «Политех-СамГТУ» и спортивную школу «Енисей» из Красноярского края. Ивановские баскетболистки одержали победы над соперницами из Омской и Самарской областей, но уступили представительницам Красноярского края. По итогам Первенства ДЮБЛ России среди юниорок ивановский клуб замкнул десятку сильнейших команд страны сезона 2018-2019 годов. Самой результативной в команде стала Влада Сафонова. Она набирала в среднем 15,4 очка за игру. В следующем сезоне в Первенстве ДЮБЛ ивановский коллектив будут представлять воспитанницы областной спортивной школы № 4 2004 года рождения. Подопечные тренеров Евгения Снигирева и Марины Остащенко три года подряд выходили в финал Первенства России по баскетболу в своих возрастных категориях. Отметим, баскетбол – один из самых популярных видов спорта в Ивановской области. Им регулярно занимаются более 11 тысяч жителей региона. Отделения баскетбола есть в 13 спортивных школах Ивановской области, в которых обучение проходят почти 1,5 тысячи детей и подростков. В 2018 году Министерство спорта включило баскетбол в перечень базовых видов спорта на территории региона.

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