В Челнах прошли открытые республиканские соревнования по картингу - Советский спорт
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06 мая 2019 17:44Татарстан

В Челнах прошли открытые республиканские соревнования по картингу

В соревнованиях приняли участие более 80 спортсменов из Челнов, Ижевска, Казани, Перми, Лениногорска, Бавлов, Елабуги и других городов России.

4-5 мая в Набережных Челнах прошли открытые республиканские соревнования по картингу – чемпионат и первенство Республики Татарстан в классах KZ2, Ротакс Макс, Ротакс Макс-Юниор, Мини, Супер-Мини, Академия ФАМС РТ в классе Микро – 1-й этап, а также Кубок ПАО «КАМАЗ» в командном зачете.

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