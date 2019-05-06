Десять спортсменов из Ивановской области получили право выступить на Чемпионатах Европы и мира

«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ Медведевой Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.

Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец! Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте.

Четыре чемпиона за четыре года. РПЛ даст фору любому европейскому чемпионату ЦСКА, «Спартак», «Локомотив» и «Зенит» по очереди сменяют друг друга на троне, делая чемпионат России одним из самых интересных в Европе.

Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в Барселоне Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри.

За что вызвали в сборную Малкина и Ковальчука? И еще много неудобных вопросов по «Красной машине» Еще не поздно от коего кого из них отказаться, поблагодарив за былые подвиги, ибо время неумолимо.

А «Арсенал» в Лиге чемпионов не хотите? Колонка Юрия Цыбанева Как так получилось, что нынешней весной Тула на голову сильнее ЦСКА и «Краснодара»

Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир! На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.

Александр Шлеменко: Андраде неудобен: работает коряво, непредсказуемый. Эксклюзив накануне боя Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко рассказал о подготовке к поединку с бразильцем Вискарди Андраде, который пройдет сегодня, а также заявил, что Магомед Исмаилов в качестве потенциального соперника его не интересует.

Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3 Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.

«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.

Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеру Четырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.

Суд над Кокориным и Мамевым - онлайн! Прокурор требует тюремного заключения на... полтора года Пресненский суд Москвы проводит прения сторон по уголовному делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

Бетербиева бросили ради фехтовальщиков В ночь на воскресенье в США свои очередные победы одержали чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев и чемпион мира в среднем весе мексиканец Сауль Альварес.