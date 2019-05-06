Десять спортсменов из Ивановской области получили право выступить на Чемпионатах Европы и мира

В Нижнем Новгороде завершились Чемпионат и Первенство Ивановской области по панкратиону. В соревнованиях приняли участие более 550 спортсменов из 40 регионов России. Сборная команда Ивановской области по итогам турниров завоевала 22 медали. Рашид Гусейнов стал серебряным призером Чемпионата России по панкратиону в весовой категории до 71 килограмма в разделе традиционный. Он получил право выступить в составе национальной сборной страны на Чемпионатах Европы и Мира. Бронзу в весовой категории до 66 килограммов завоевал Никон Крохин. На Первенстве России ивановские спортсмены завоевали 20 наград: шесть золотых, три серебряных и 11 бронзовых медалей. По итогам соревнований Григорий Клочков, Анастасия Некрасова, Софья Крюкова, Ахмед Юсубов, Семен Ильин, Анна Ершова, Алина Козлова, Абдул Асхабов и Ольга Абрамович вошли в состав сборной команды России и выступят на Первенствах Европы и Мира.
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