В Верхнеуслонском районе стартовал 2 этап Кубка России по стендовой стрельбе

Турнир является традиционным, и ежегодно собирает большое количество участников.

В первом упражнении – трапе – спортсмены разыграли 4 комплекта наград. Подавляющее большинство медалей стали добычей воспитанников татарстанской спортивной школы. Так, в категории «спортивный резерв» среди юношей первенствовал Ильяс Гафуров, поразивший 65 мишеней из 100 возможных, среди девушек – Валерия Старикова, с результатом 62/100.

В мужском турнире на высшую ступень пьедестала поднялся Артем Копыстынский. Показав лучший результат в квалификации, 120/125, в финале он разбил 44 мишени, на 3 точных выстрела опередив своего теску и товарища по татарстанской сборной – Артема Молостова, 114 +41. Бронза в активе второго лидера предварительного раунда москвича Никиты Егорова, 120 + 32.

Среди траншейниц точнее всех была Полина Князева. В квалификации спортсменка поразила 110/125, в финале – 45. Карима Латыпова на втором месте, 105 + 39, Анна Жемкова – третья, 109 +31.

В рамках 2 этапа Кубка России проходит розыгрыш чемпионата Республики Татарстан по стендовой стрельбе. По результатам 5 серий квалификации, золотую медаль среди женщин выиграла Екатерина Субботина, 111 пораженных мишеней, Полина Князева – вторая, 110, Анна Жемкова – третья, 109. А вот в мужской сетке золотой дубль сделал Артем Копыстынский, 120, Александр Филиппов и Данила Маслов, поразившие по 115 мишеней, разыграли «серебро» и «бронзу» на перестрелке. Первым же выстрелом медаль более высокого достоинства выиграл Филиппов.

Соревнования в Верхнеуслонском районе продолжаются. Сегодня стрелки разыграют комплект наград в миксте на траншейном стенде, а также в борьбу вступят «кругловики».