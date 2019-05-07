6 вологодских каратистов вышли в финал Спартакиады учащихся 2019 года

Итоги выступления вологжан.
ВК Ж 16-17 лет до 48 кг
Место
Фамилия Имя
Дата рождения
Квалифиция
Регион
ФИО Тренера
2
Мичурина Александра__Валерьевна
16-01-2003
2-Р
Вологодская обл.
Рамазанов Ф.М.
ВК Ж 16-17 лет св. 59 кг
Место
Фамилия Имя
Дата рождения
Квалифиция
Регион
ФИО Тренера
3
Кириллова Инна_Сергеевна
13-02-2002
КМС
Вологодская обл.
Рамазанов Ф.М.
ВК М 16-17 лет до 55 кг
ВК М 16-17 лет до 55 кг
Место
Фамилия Имя
Дата рождения
Квалифиция
Регион
ФИО Тренера
1
Мельников Данил_Игоревич
28-07-2002
КМС
Вологодская обл.
Рамазанов Ф.М.
ВК М 16-17 лет до 61 кг
Место
Фамилия Имя
Дата рождения
Квалифиция
Регион
ФИО Тренера
2
Бойко Константин_Алексеевич
10-12-2002
2-Р
Вологодская обл.
Рамазанов Ф.М.
ВК М 16-17 лет до 68 кг
Место
Фамилия Имя
Дата рождения
Квалифиция
Регион
ФИО Тренера
1
Грецкий Даниил_Сергеевич
21-08-2002
КМС
Санкт-Петербург
Габелия З.Г. Шерозия И.В.
2
Галашичев Матвей_Сергеевич
10-04-2002
КМС
Вологодская обл.
Рамазанов Ф.М.
3
Минин Даниил_Александрович
13-12-2003
2-Р
Псковская обл
Шалыгин М.С. Потебня А.Н.
ВК Д 16-17 лет до 53 кг
Место
Фамилия Имя
Дата рождения
Квалифиция
Регион
ФИО Тренера
1
Челпанова Эльвира
2-Р
Вологодская область
Б.О. Смолин
ВК М 16-17 лет до 76 кг
Фамилия Имя
Дата рождения
Квалифиция
Регион
ФИО Тренера
Рябечков Максим_Александрович
03-05-2003
2-Р
Вологодская обл.
Смолин Б.О.
ВК М 16-17 лет св. 76 кг
Фамилия Имя
Дата рождения
Квалифиция
Регион
ФИО Тренера
Опарин Никита_Алексеевич
01-05-2002
3-Р
Вологодская обл.
Рамазанов Ф.М.
В финал Спартакиады вышли спортсмены, занявшие 1и 2 места. Поздравляем вологжан и тренеров с достойным выступлением! Желаем удачи в финале!
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику. Александр Шлеменко: В прошлый раз я застрял в вонючем ринге… Мне удобней в клеткеРоссийский боец - о победе над Вискарди Андраде на турнире RCC 6. «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. Сладкие парочки. Пять однополых браков в мире спортаИрен Вюст и Летиция де Йонг, Мартина Навратилова и «Мисс СССР», соперницы по женскому теннисному Туру и брак Кастер Семени с подругой по команде. Бетербиев – Каладжич. Когда не знаешь, чего ожидать от бояЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев проведет защиту титула против американца Радивойе Каладжича. «Советский спорт» о предстоящем поединке. А «Арсенал» в Лиге чемпионов не хотите? Колонка Юрия ЦыбаневаКак так получилось, что нынешней весной Тула на голову сильнее ЦСКА и «Краснодара» Боярский был прав: «Зенит» укажет место «Спартаку». Расклад на заключительные туры РПЛХотя чемпион России-2018/19 уже известен, премьер-лига по-прежнему таит в себе немало интриг. Предлагаем расклад на три заключительных тура. Не верите в «Ливерпуль»? А вспомните, что год назад «Рома» сделала с «Барсой»!Мало кто верит в победу «Ливерпуля» над «Барселоной» в полуфинале после гостевого поражения команды Юргена Клоппа со счетом 0:3. Однако у «красных» есть примеры для подражания. История турнира знала и не такие камбэки. Вот самые-самые! Четыре чемпиона за четыре года. РПЛ даст фору любому европейскому чемпионатуЦСКА, «Спартак», «Локомотив» и «Зенит» по очереди сменяют друг друга на троне, делая чемпионат России одним из самых интересных в Европе. Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри. «Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA. Радулов проваливает матч, а Тарасенко не хочет в сборную. «Даллас» с «Сент-Луисом» сыграют 7-й матч!«Даллас» имел все шансы для того, чтобы закончить серию именно сегодня. Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США. Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок? Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу. Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей. «Арсенал» и «Зенит» не проигрывают весной. Хит-парад 27-го тура«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях минувшего тура. Первая ракетка России – в пике. Что не так с Кареном Хачановым?Карен Хачанов проиграл пятый матч подряд – в четверг в Мюнхене он уступил Филиппу Кольшрайберу, не сумев выйти в четвертьфинал. Звезды России – ноунеймы Финляндии – 1:3. Что происходит с нашей сборной?Возвращение в сборную после трехлетнего перерыва Александра Овечкина не помогло ей одержать победу над финнами в матче Чешских игр. Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию. Бетербиева бросили ради фехтовальщиковВ ночь на воскресенье в США свои очередные победы одержали чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев и чемпион мира в среднем весе мексиканец Сауль Альварес. «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. Владимир Гендлин: Альварес не выполнил поставленную задачуИзвестный российский комментатор Владимир Гендлин поделился своим мнением о результата боя Сауль Альварес — Дэниел Джейкобс. Шлеменко был на грани фиаско, утроил шоу в Челябинске и нокаутировал бразильца (видео)Александр Шлеменко в очередной раз доказал, что сдаваться раньше времени не стоит. Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону. Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. Суд над Кокориным и Мамаевым - онлайн! Прокурор требует тюремного заключения на... полтора годаПресненский суд Москвы проводит прения сторон по уголовному делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Быстров бил людей в барах, «Спартак» сломался, а «Ювентус» - чемпион! Анонс свежего «ССФ»Во вторник, 7 мая появится в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Представляем его основные материалы. Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус. Антон, разберись с заморским стервецом! А я приготовлю хинкали. Колонка Отара КушанашвилиКолумнист «Советского спорта» Отара Кушанашвили о предстоящем турнире ММА в Челябинске.