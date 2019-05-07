6 вологодских каратистов вышли в финал Спартакиады учащихся 2019 года

«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ Медведевой Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.

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