6 вологодских каратистов вышли в финал Спартакиады учащихся 2019 года - Советский спорт
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07 мая 2019 10:17Вологодская область

6 вологодских каратистов вышли в финал Спартакиады учащихся 2019 года

С 3 по 5 мая 2019 года в Череповце прошёл 2 этап IX летней Спартакиады учащихся России 2019 по каратэ. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Санкт-Петербурга, Калининградской, Псковской и Вологодской областей.

Итоги выступления вологжан.

ВК Ж 16-17 лет до 48 кг

Место

Фамилия Имя

Дата рождения

Квалифиция

Регион

ФИО Тренера

2

Мичурина Александра__Валерьевна

16-01-2003

2-Р

Вологодская обл.

Рамазанов Ф.М.

ВК Ж 16-17 лет св. 59 кг

Место

Фамилия Имя

Дата рождения

Квалифиция

Регион

ФИО Тренера

3

Кириллова Инна_Сергеевна

13-02-2002

КМС

Вологодская обл.

Рамазанов Ф.М.

ВК М 16-17 лет до 55 кг

ВК М 16-17 лет до 55 кг

Место

Фамилия Имя

Дата рождения

Квалифиция

Регион

ФИО Тренера

1

Мельников Данил_Игоревич

28-07-2002

КМС

Вологодская обл.

Рамазанов Ф.М.

ВК М 16-17 лет до 61 кг

Место

Фамилия Имя

Дата рождения

Квалифиция

Регион

ФИО Тренера

2

Бойко Константин_Алексеевич

10-12-2002

2-Р

Вологодская обл.

Рамазанов Ф.М.

ВК М 16-17 лет до 68 кг

Место

Фамилия Имя

Дата рождения

Квалифиция

Регион

ФИО Тренера

1

Грецкий Даниил_Сергеевич

21-08-2002

КМС

Санкт-Петербург

Габелия З.Г. Шерозия И.В.

2

Галашичев Матвей_Сергеевич

10-04-2002

КМС

Вологодская обл.

Рамазанов Ф.М.

3

Минин Даниил_Александрович

13-12-2003

2-Р

Псковская обл

Шалыгин М.С. Потебня А.Н.

ВК Д 16-17 лет до 53 кг

Место

Фамилия Имя

Дата рождения

Квалифиция

Регион

ФИО Тренера

1

Челпанова Эльвира

2-Р

Вологодская область

Б.О. Смолин

ВК М 16-17 лет до 76 кг

Фамилия Имя

Дата рождения

Квалифиция

Регион

ФИО Тренера

Рябечков Максим_Александрович

03-05-2003

2-Р

Вологодская обл.

Смолин Б.О.

ВК М 16-17 лет св. 76 кг

Фамилия Имя

Дата рождения

Квалифиция

Регион

ФИО Тренера

Опарин Никита_Алексеевич

01-05-2002

3-Р

Вологодская обл.

Рамазанов Ф.М.

В финал Спартакиады вышли спортсмены, занявшие 1и 2 места. Поздравляем вологжан и тренеров с достойным выступлением! Желаем удачи в финале!

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