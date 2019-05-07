Юные приморские спортсмены завоевали медали на всероссийских соревнованиях - Советский спорт
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07 мая 2019 10:18Приморский край

Юные приморские спортсмены завоевали медали на всероссийских соревнованиях

Достойная спортивная смена растет в Приморье - воспитанники краевой спортивной школы успешно выступают на всероссийских стартах по олимпийским видам спорта.

Юные спортсмены вновь завоевали целый ряд медалей на соревнованиях по тхэквондо, бадминтону и парусному спорту.

Успешно выступил на Первенстве России по тхэквондо ВТФ в Хабаровске подопечный тренера Павла Лаевского Михаил Подузов. Участники турнира боролись за путевки на Первенство Европы. На награды претендовали около 500 тхэквондистов 15-17 лет со всей страны. Приморский спортсмен стал победителем среди юниоров в весовой категории свыше 78 килограммов. Бронзовую медаль в копилку приморской команды добавила Ангелина Мазуренко из Находки. Она заняла третье место среди юниорок в весовой категории до 55 килограммов.

По итогам Первенства России сборная Приморья вошла в десятку сильнейших, заняв девятое место из команд 49 регионов, представленных на турнире.

Три «золота» и одну «бронзу» завоевали юные приморские яхтсмены на всероссийской регате «Весенние паруса Таганрога». Соревнования проводились в олимпийских классах яхт, в них приняло участие около 200 спортсменов из разных регионов России.

Приморские яхтсмены стали лучшими сразу в трех классах яхт. В классе «Лазер 4.7» золотую медаль выиграл Даниил Майстровский, в классе «Лазер-Радиал» победителем стал Марк Лисовицкий. В классе «420» первое место среди юношей занял экипаж Никиты Истратов и Ильи Федоров. В этом же классе женский экипаж в составе Полины Артюх и Ксении Ермаковой завоевал бронзовую награду среди девушек.

Также отличились приморские бадминтонисты. На всероссийском юношеском турнире памяти Г.А. Речкалова в Екатеринбурге серебряную медаль в возрастной группе 2005-2006 годов рождения в женской паре завоевала Диана Загидулина. А на Первенстве России среди спортсменов до 17 лет также второе место в женской паре заняла София Дорошенко.

Отметим, развитие спорта высших достижений и массового спорта, создание условий для занятий физической культурой и спортом, повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта – одна из основных целей регионального проекта «Спорт – норма жизни», реализуемого в Приморье в рамках национального проекта «Демография».

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