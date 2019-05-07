«Динамо-Казань» уступило одноклубникам из Электростали в финале Кубка России по хоккею на траве

Как и ожидалось, в финальном поединке за первое место участие приняли динамовские коллективы из Казани и Электростали. В упорной борьбе за право подняться на высшую ступень пьедестала почёта верх одержали гости – 3:2.

Таким образом, подмосковная динамовская команда увозит из Казани сразу два трофея – Кубок и Суперкубок России, который они выиграли неделю назад здесь же, на поле Центра хоккея на траве.

После завершения финальной игры состоялась церемония награждения. В чествовании приняли участие заместитель министра спорта Республики Татарстан Алмаз Мингулов, первый заместитель председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ Салават Гайсин, депутат Государственной Думы РФ, заслуженный тренер России Ольга Павлова, руководитель Комитета проведения соревнований Федерации хоккея на траве России Сергей Смирнов, президент Федерации хоккея на траве РТ Борис Павлов, заместитель председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ Владимир Новиков.

Почетные гости поздравили всех с завершением розыгрыша Кубка России, поблагодарили команды, организаторов, судейство и болельщиков, после чего состоялось награждение.

Лучшим игроком турнира признан Марат Хайруллин («Динамо-Электросталь»). Спецпризы также получили лучшие хоккеисты по амплуа: вратарь – Иван Ожерельев («Тана», Азов), защитник – Семен Матковский («Динамо-Казань»), полузащитник – Ильфат Замалутдинов («Динамо-Строитель», Екатеринбург), нападающий – Сергей Лепешкин («Динамо-Электросталь»).

Затем оргкомитет и почетные гости вручили кубки и медали: за 1 место – «Динамо-Электросталь», 2 место – «Динамо-Казань» и 3 место – «Тана» (Азов).