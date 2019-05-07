Сават по-новосибирски в Питере

В результате трёхдневного противостояния на питерском ринге новосибирские мастера савата завоевали две медали. В возрастной категории 15–17 лет в весе до 60 кг победителем первенства страны стал Тимофей Кузнецов. В финале он оказался сильнее Глеба Голеусова из Калуги.

А в рамках чемпионата России наша прославленная Евгения Сивири добралась да решающего боя, в котором, увы, уступила Алине Вялых из Липецкой области. Тем не менее серебро чемпионата страны в савате стало хорошем дополнением к золоту чемпионата страны этого сезона по тхэквондо ГТФ, в котором Жене не нашлось равных во всей стране.

В шаге от пьедестала почёта остановился Данил Барякин, который в весовой категории до 65 кг в возрасте 15–17 лет уступил в полуфинале архангелогородцу Кириллу Федоссеву.

К финалу чемпионата и первенства страны спортсменов готовил Эмзари Трунин.