Александр Скрипник – победитель первенства СЗФО РФ по спортивной борьбе - Советский спорт
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07 мая 2019 15:17Вологодская область

Александр Скрипник – победитель первенства СЗФО РФ по спортивной борьбе

5 мая 2019 года в г.Выборге Ленинградской области прошло Первенство Северо-Западного федерального округа по спортивной борьбе (дисциплина «Грэпплинг»).

Александр Скрипник (тренер Красиков А.В.) занял первое место в весовой категории 59 кг.

Поздравляем Александра и его тренера с победой!

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