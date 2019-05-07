Александр Скрипник – победитель первенства СЗФО РФ по спортивной борьбе

Александр Скрипник (тренер Красиков А.В.) занял первое место в весовой категории 59 кг.
Поздравляем Александра и его тренера с победой!
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