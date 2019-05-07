Казанец Александр Курашмин – третий на этапе чемпионата Европы по аквабайку - Советский спорт
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07 мая 2019 18:44Татарстан

Казанец Александр Курашмин – третий на этапе чемпионата Европы по аквабайку

Соревнования прошли в Португалии.

В период с 3 по 5 мая в г. Пенафиел (Португалия) прошел этап чемпионата Европы – гран-при Португалии по аквабайку. Татарстанский спортсмен, представитель ФСО «Динамо» Александр Курамшин, выступавший в дисциплине «фристайл», по итогам соревнований занял третье место.

Победил итальянец Роберто Марианни, на втором месте – чех Ярослав Тирнер.

Всего в сезоне 2019 пройдет 5 этапов чемпионата Европы, следующий – 15-16 июня в Венгрии. В прошлом году Курамшин в итоговом протоколе занял 4-е место.

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