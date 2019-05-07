В Казани стартовал турнир по художественной гимнастике «Весенние первоцветы» - Советский спорт
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07 мая 2019 18:45Татарстан

В Казани стартовал турнир по художественной гимнастике «Весенние первоцветы»

Соревнования посвящены Победе в Великой Отечественной войне.

С 6 по 8 мая в Казани на базе Центра гимнастики проходит X традиционный турнир по художественной гимнастике «Весенние первоцветы», посвященный Победе в Великой Отечественной войне.

7 мая состоялась торжественная церемония открытия соревнований. Ее гостями стали депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Марат Бариев, исполняющий обязанности министра – первый заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов, председатель комитета по физической культуре Исполнительного комитета г.Казани Светлана Вострикова, директор ФСТЦ «Центр гимнастики», вице-президент Федерации художественной гимнастики РТ Лилия Шафеева, заместитель председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ, полковник внутренней службы Салават Гайсин, председатель совета ветеранов «Динамо» РТ, заслуженный мастер-спорта, заслуженный работник физической культуры РФ, многократный чемпион и призер СССР, Европы, мира и Олимпийских игр Александр Плюшкин и другие.

Марат Бариев в своем выступлении поприветствовал участников соревнований:

«Сегодня уже в 10-й раз проводится турнир «Весенние первоцветы», посвященный в Великой Отечественной войне и тем ветеранам и труженикам тыла, которые сегодня присутствуют на соревнованиях в качестве зрителей и наших почетных гостей. Эти соревнования и вообще жизнь нашего молодого поколения стали возможны благодаря вам. Хочется поблагодарить все команды, которые приехали к нам из разных уголков страны – таким образом вы отдаете дань уважения нашим ветеранам своим спортивным мастерством. Желаю наших дорогим гостям долгих лет жизни, а участникам – показать все, на что они способны», - сказал Марат Мансурович.

Также участников и гостей приветствовал Халил Шайхутдинов:

«Приятно видеть такое большое количество участников юбилейного турнира, отрадно видеть здесь наших уважаемых ветеранов – низкий вам поклон за ваш труд, за вашу Победу. Мы живем в мирное время благодаря вам, благодаря вам у детей в Татарстане есть такие возможности развиваться во всех направлениях. Художественная гимнастика в республике процветает и с каждым годом становится все популярнее – это показатель того, какие условия для развития этого вида спорта созданы здесь, в Казани. Всем участникам желаю успешного выступления, а нашим ветеранам – здоровья и долгих лет жизни», - сказал Халил Хамитович.

«Хочу поздравить всех с наступающим праздников Великой Победы, спасибо нашим ветеранам за чистое небо над головой. Ну а мы, наши спортсмены сделаем все для того, чтобы добиваться успеха на международных спортивных аренах», - обратилась к присутствующим Светлана Вострикова.

Также участников и гостей турнира приветствовали Лилия Шафеева и Салават Гайсин, которые поздравили присутствующих с наступающим праздником и пожелали спортсменам успешных выступлений.

Соревнования проходят в Центре гимнастике и завершатся 8 мая. В турнире принимает участие более 1 200 спортсменов, которые представляют команды более чем из 20 городов Татарстана и регионов России.

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