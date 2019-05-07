В Казанском училище олимпийского резерва состоялась встреча с ветеранами ВОВ - Советский спорт
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07 мая 2019 18:46Татарстан

В Казанском училище олимпийского резерва состоялась встреча с ветеранами ВОВ

Встреча по традиции завершилась общей фотографией на память, а также праздничным чаепитием.

7 мая, в преддверии празднования Дня Победы, в Казанском училище олимпийского резерва состоялась встреча с ветеранами Великой Отечественной войны Равилем Хайруллиным, Александром Шахназаровым и Николаем Сержантовым. В мероприятии приняли участие депутат Государственной Думы Российской Федерации, председатель Олимпийского Совета Республики Татарстан Марат Бариев, заместитель министра спорта Республики Татарстан Айрат Ахмеров, директор училища Фарит Ахмадуллин, а также воспитанники образовательного учреждения.

С приветственным словом к ветеранам обратился Марат Бариев:

«Дорогие ветераны, конечно, никакие благодарности не смогут покрыть то, что вы сделали, оплатить то, чем вы пожертвовали. Хочу еще раз сказать вам спасибо, пожелать здорового долголетия, оптимизма, поддержки и заботы окружающих и близких», - сказал он.

Марат Мансурович также напомнил, что в этом году отмечается 74 годовщина Дня Победы, но, к сожалению, не увековечено ещё много солдатских имён:

«Более четырёх миллионов солдат считаются пропавшими без вести. Наша страна делает всё, чтобы не забыть об их великом подвиге. Буквально вчера в Москве возле Кремлевской стены клуб офицеров Татарстана вместе с участниками Великой Отечественной войны возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата и зажгли факел от Вечного огня, который сегодня был привезён сюда в Кировский район. Завтра в посёлке Юдино состоится зажжение Вечного огня в память о погибших во время Великой Отечественной войны. Я вас всех приглашаю быть рядом и принять участие в этом мероприятии», - рассказал депутат ГД РФ.

Айрат Ахмеров в свою очередь поприветствовал ветеранов и всех участников встреч от имени министерства спорта Республики Татарстан:

«До начала мероприятия у меня была уникальная возможность пообщаться с ветеранами. Сейчас она у вас тоже есть, - обратился Айрат Раифович к воспитанникам училища. – Не упустите её. Всем желаю крепкого здоровья и мирного неба над головой. С наступающим праздником – Днем Победы», - сказал заместитель министра спорта РТ.

Специально к приходу ветеранов учащиеся КазУОРа подготовили концертную программу по мотивам известного советского фильма «В бой идут одни „старики“». Юные спортсмены читали стихи, пели песни военных времен и выступали с творческими номерами.

Александр Шахназаров от лица ветеранов поблагодарил ребят и почётных гостей за оказанное внимание. Он также поделился своими воспоминаниями о Великой Отечественной войне. Александр Рубенович с 1942 года воевал на пароходе «Волховстрой» Волжско-военной флотилии Сталинградского фронта. Награжден Орденом «Отечественной войны 2-ой степени», медалью за «Победу над Германией».

После войны длительное время работал в Казанском суворовском училище заведующим кафедрой физической подготовки, затем в КАИ заместителем заведующего кафедры физического воспитания. Внес большой вклад в военно-спортивное воспитание суворовцев и студенческой молодежи. За период своей трудовой деятельности был награжден медалью «За трудовое отличие» (1968 г.), Орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» третьей степени (1975 г.), а также почетными значками: «Отличник народного просвещения», «Отличник физической культуры», «Лучший работник физической культуры Татарской АССР».

Было рассказано со сцены и о других ветеранах:

Сержантов Николай Осипович во время войны работал на санитарно-транспортном речном судне, перевозившим раненных из Сталинграда в другие города: Ярославль, Казань и т.д. С 1943 года был боцманом на судне, на котором перевозили секретный груз: порох, снаряды, патроны. День Победы встретил в Казани.

Закончил Речной техникум, с 1952 года работал в речном порту Казани, участвовал в первом перегоне пароходов по Волге, Днепру до Одессы, участвовал в открытии Волго-Донского канала. В 1990-2005 годы работал в Казанском государственном университете капитаном на судне, принадлежавшим университету, перевозившим делегации разных государств и стран, городов России.

Хайруллин Равиль Абдуллович – участник Великой Отечественной войны. В 1951-1954 годах в составе действующей армии внутренних войск МВД СССР (Западная Украина) боролся с бендеровцами. Первый мастер спорта в Республике Татарстан по классической (греко-римской) борьбе. Один из участников сборной команды РСФСР от ТАССР. Тренер КФК «Вымпел». Тренер сборной общества «Зенит».

К сожалению, не смог присутствовать лично Фролов Юрий Николаевич. Участник Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 года на Северо-Западном фронте, Центральном и 1-ом Белорусском фронтах. В 1943-1944 годах в должности штурмана самолета совершил 32 боевых вылета. 7 марта 1944 года разбомбил немецкую бронетанковую колонну. В апреле 1945 года в составе 47 танковой армии участвовал во взятии Берлина и штурмовал Рейхстаг. Войну закончил на Эльбе в 1945 году.

Награжден Орденом Великой Отечественной войны 1-ой степени, 2-мя Орденами «Красной Звезды», медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За взятие Берлина» и еще 17 медалями, а так же грамотой Верховного Главнокомандующего И.В.Сталина.

Долгое время работал в Казанском суворовском училище, внес большой вклад в военно-спортивное воспитание молодежи.

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