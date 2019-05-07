В Министерстве состоялось чествование победителей ЧЕ по традиционному ушу - Советский спорт
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07 мая 2019 18:49Татарстан

В Министерстве состоялось чествование победителей ЧЕ по традиционному ушу

По итогам соревнований в копилке татарстанцев оказалась 21 медаль – 4 золотые, 6 серебряных и 11 бронзовых.

7 мая в Министерстве спорта Республики Татарстан состоялось чествование татарстанских спортсменов – победителей и призёров чемпионата и первенства Европы по традиционному ушу.

Напомним, с 28 апреля по 1 мая в Москве прошел чемпионат и первенство Европы по традиционному ушу. Республику Татарстан в составе сборной России представили Ильяс Хуснутдинов, Игорь Мороз, Никита Титов, Камила Имангулова, Александр Емельяненко, Идалия Гафарова, Диёрбек Дуйшабоев, Наргиза Валиева, Михаил Минаков, Артём Белов и Виталий Никитин.

Ребят от имени министерства спорта Республики Татарстан с достигнутыми результатами поздравил заместитель министра спорта РТ Айрат Ахмеров:

«Результат, действительно, хороший. Для сравнения, на чемпионате Европы 2017 года в Грузии представительство татарстанских спортсменов было чуть меньше, и тогда было завоевано семнадцать медалей. Можно констатировать, что у нас есть динамика как в количественном, так и в качественном показателе», - сказал Айрат Раифович. Отдельно он также выразил слова благодарности родителям спортсменов и тренерскому составу.

В свою очередь тренер Федерации ушу РТ Ильяс Хуснутдинов поблагодарил от лица всей команды Министерство спорта за поддержку:

«Даже несмотря на то, что ушу неолимпийский вид спорта, вы о нас не забываете. Таких результатов удаётся достичь только благодаря нашей совместной работе. Спасибо всем спортсменам за отдачу. Желаю, чтобы в дальнейшем мы продолжали в том же духе и были готовы к следующим соревнованиям и сборам», - сказал он.

В заключении мероприятии Айрат Ахмеров вручил спортсменам и тренерам почетные грамоты за подписью министра спорта Республики Татарстан Владимира Леонова.

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