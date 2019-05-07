Республика Коми возглавила рейтинг регионов, лидирующих в антидопинговой деятельности - Советский спорт
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07 мая 2019 21:07Республика Коми

Республика Коми возглавила рейтинг регионов, лидирующих в антидопинговой деятельности

Следом за лидерами расположилась Республика Марий-Эл. Последнее место в рейтинге заняла Республика Тыва.

Республика Коми оказалась лидером среди регионов России в антидопинговой деятельности. В обновленном рейтинге агентства «РУСАДА» Коми разделила первое место с Белгородской областью в списке субъектов России, ведущих наиболее активную борьбу со спортивными нарушениями в данной сфере.

Рейтинг, который обновляется каждый месяц, демонстрирует объем выполняемой антидопинговой работы в каждом субъекте Российской Федерации и дает возможность регионам на одинаковом уровне реализовывать антидопинговые образовательные программы.

«Приоритетной задачей агентства является развитие антидопинговой политики именно на региональном уровне. Весь тот объем выполняемой антидопинговой работы в регионе, который требует от нас РАСАДА, республикой выполнен в полной мере. И первое место в рейтинге регионов РУСАДА - результат нашего достаточно серьезного отношения к антидопинговой деятельности в республике», - отметил министр физической культуры и спорта Коми Николай Бережной.

Рейтинг составляется по следующим критериям оценки: план-график, раздел «антидопинг» на сайте регионального органа, ежемесячный отчет о проведенных мероприятиях, соглашение с РУСАДА о сотрудничестве и ответственный специалист за антидопинговое обеспечение.

«Республика Коми уделяет огромное внимание проблеме борьбы с допингом. Пропаганда «чистого спорта» ведется различными способами и методами. Причем в этом процессе задействованы все стороны – начиная с самых юных спортсменов начального уровня подготовки и заканчивая тренерами, врачами, родителями», - подчеркнул Николай Бережной.

С действующим списком запрещенных препаратов, а также с другими материалами по антидопинговой деятельности можно ознакомиться на портале РУСАДА и соответствующем разделе на сайте минспорта Республики Коми.

Отметим, что в вышеупомянутом разделе доступна ссылка на образовательный антидопинговый онлайн курс, разработанный Российским антидопинговым агентством для спортсменов тренеров, специалистов по спортивной медицине или иных специалистов в области физической культуры и спорта.

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