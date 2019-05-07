В Иванове проходит фестиваль ЦФО «Мини-баскетбол РФБ»

Фестиваль Центрального федерального округа «Мини-баскетбол РФБ» среди команд девушек 2008 года рождения стартовал во вторник, 7 мая, на базе ивановского спортивного комплекса «Энергия».
В программе фестиваля баскетбол 5 на 5 и 3 на 3, а также различные баскетбольные конкурсы и программа по выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В программу комплекса ГТО вошли командный прыжок в длину, челночный бег «2 по 30 метров», прыжки через скакалку и отжимания.
Итоги фестиваля Центрального федерального округа «Мини-баскетбол РФБ» среди команд девушек 2008 года рождения подведут в субботу, 11 мая. Победители турнира отправятся на финал Всероссийского фестиваля, который пройдет в конце июня в Краснодарском крае.
Отметим, что Мини-баскетбол – это дисциплина ФИБА в возрастной категории от 8 до 12 лет. В этом возрасте происходит знакомство детей с баскетболом, и они делают первые шаги в детских спортивных школах. «Мини-баскетбол РФБ» является единственным соревнованием всероссийского уровня для ребят из спортивных школ в этой возрастной категории. Участие в фестивале – прямая возможность попасть на особый контроль департамента резерва и национальных сборных РФБ, в распоряжении которого окажется анкета на каждого игрока по результатам индивидуального тестирования.
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