Спортивная общественность региона почтила память воинов-спортсменов - Советский спорт
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08 мая 2019 14:03Красноярский край

Спортивная общественность региона почтила память воинов-спортсменов

Сегодня на острове Отдыха у памятника воинам-спортсменам состоялся митинг, посвященный 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Представители спортивной общественности региона, исполнительной и законодательной власти края и города каждый год в канун празднования Дня Победы собираются вместе, чтобы почтить память тех, кто погиб, защищая Родину, поздравить ветеранов, тружеников тыла и детей войны с Великой Победой. Почетными гостями митинга стали министр спорта края Сергей Алексеев, заместитель Главы города Красноярска – руководитель департамента социального развития администрации города Наталья Боброва, председатель комиссии по охране окружающей среды и формированию здорового образа жизни Красноярского городского Совета депутатов Андрей Модестов, руководитель Главного управления по физической культуре, спорту и туризму администрации города Валерий Черноусов, Заслуженный работник физической культуры и спорта РФ, первый заместитель председателя региональной общественной организации ветеранов, войны труда и спорта Борис Хухров, Заслуженный работник физической культуры РФ Владимир Черных. «Неоценимый вклад в победу внесли, безусловно, воины-спортсмены. Сибиряки, красноярцы сражались на поле боя, работали в тылу. Сегодня мы чтим память тех, кого сегодня с нами нет, желаем благополучия и сибирского здоровья тем, кто рядом и кто подарил нам этот мир. Благодаря вам мы сегодня можем не на поле боя, а на спортивной площадке соревноваться, завоевывать медали на всероссийской и международной спортивных аренах. Хочу еще раз пожелать всем крепкого здоровья. Вместе мы должны чтить память этого большого для нашей страны великого праздника», – отметил Сергей Алексеев. Вклад в победу воинов-спортсменов отметила Наталья Боброва: «Наши воины- спортсмены, горнолыжники, стрелки были активными и безмерно героическими участниками защиты нашей столицы. В это время в спорткомитете выполняли ответственейшую миссию – готовили воинов-спортсменов для дальнейшей мобилизации на фронт. Низкий поклон всем, кто погиб при защите нашего Отечества. Крепкого здоровья нашим воинам-спортсменам, которые сегодня находятся среди нас. Задача нашего поколения – хранить память о тех зловещих годах войны». Поздравить ветеранов пришли титулованные спортсмены – олимпийские чемпионы и призеры по зимним и летним видам спорта, чемпионы мира, тренеры, а также подрастающее поколение – воспитанники спортивных школ края и города. Серебряный призер Олимпийских игр по сноуборду, спортсмен Академии зимних видов спорта Николай Олюнин поздравил с праздником ветеранов и участников митинга от всех спортсменов: «Мы помним подвиг наших дедов и прадедов. Мы гордимся каждым из вас. И каждую свою победу на спортивном олимпе в мирное время посвящаем вам». Почетный караул у памятника воинам-спортсменам несли кадеты Красноярского кадетского корпуса имени А.И. Лебедя. Для ветеранов звучала музыка военных лет, «Солдатская пляска» от студии танца «Традиция», а главную песню «День Победы» исполнил солист Красноярского государственного театра оперы и балета имени Д.А. Хворостовского Дмитрий Рябцев.

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