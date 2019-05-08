В Татарстане пройдет региональный этап фестиваля «Локобол-РЖД»

11 мая в Казани на стадионе «Трудовые резервы» пройдет региональный этап Международного детского футбольного фестиваля «Локобол-РЖД».

В соревнованиях за выход во второй этап фестиваля (межрегиональный финал) примут участие 6 команд девочек (2008-2010 года рождения) из Казани, Йошкар-Олы и Ижевска.

Организаторами фестиваля выступают ОО РФСО «Локомотив» и «Детская футбольная лига» при содействии футбольного клуба «Локомотив». В 2019 году фестиваль посвящён 45-летию начала строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали.

Фестиваль проводится среди команд девочек и мальчиков 2008-2010 годов рождения в три этапа.

Так, в Республике Татарстан в 2019 году первый этап проводят: турнир среди девочек – Спортивная школа Вахитовского района Казани; турнир среди мальчиков – Спортивный клуб «Камаз» (Набережные Челны).

Программа фестиваля в Казани:

9:30 – торжественное открытие;

10:00-15:30 – игры;

15:30 – торжественное закрытие.