В Татарстане пройдет региональный этап фестиваля «Локобол-РЖД»

11 мая в Казани на стадионе «Трудовые резервы» пройдет региональный этап Международного детского футбольного фестиваля «Локобол-РЖД».
В соревнованиях за выход во второй этап фестиваля (межрегиональный финал) примут участие 6 команд девочек (2008-2010 года рождения) из Казани, Йошкар-Олы и Ижевска.
Организаторами фестиваля выступают ОО РФСО «Локомотив» и «Детская футбольная лига» при содействии футбольного клуба «Локомотив». В 2019 году фестиваль посвящён 45-летию начала строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали.
Фестиваль проводится среди команд девочек и мальчиков 2008-2010 годов рождения в три этапа.
Так, в Республике Татарстан в 2019 году первый этап проводят: турнир среди девочек – Спортивная школа Вахитовского района Казани; турнир среди мальчиков – Спортивный клуб «Камаз» (Набережные Челны).
Программа фестиваля в Казани:
9:30 – торжественное открытие;
10:00-15:30 – игры;
15:30 – торжественное закрытие.
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