Иван Земсков и Валерия Мансурова отправятся на V Национальный чемпионат «Абилимпикс»

В компетенции «Адаптивная физическая культура» победителями стали Иван Земсков и Валерия Мансурова. В чемпионате прияли участие более 300 человек от 14 до 65 лет. Оценивали выступления представители общественных объединений. Соревнования прошли по компетенцию «Адаптивная физическая культура». Спортивная площадка была организована в многофункциональном спортивном комплексе «Радуга» – спортобъекте, построенном к Всемирной зимней универсиаде 2019 года. В работе площадки по адаптивной физической культуре приняла участие первый заместитель министра спорта Красноярского края Светлана Ходюш. В компетенции «Адаптивная физическая культура» в категории студенты победу одержала Валерия Мансурова, второе место заняла Инна Маркелова, третье место завоевала Анастасия Черная. Участники продемонстрировали свое профессиональное мастерство в ходе выполнения конкурсного задания, разработав и продемонстрировав фрагмент основной части занятия в специальной медицинской группе для учащихся, имеющих соматические заболевания. В категории специалисты победу одержал Иван Земсков, вторым стал Виктор Самонов, третье место заняла Мария Демина. Участникам предстояло разработать и провести фрагмент учебно-тренировочного занятия по легкой атлетике для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Победители Регионального чемпионата в каждой из компетенций вместе со своими экспертами отправятся на V Национальный чемпионат, который состоится в Москве 20-23 ноября. Напомним, что чемпионат «Абилимпикс» пройдет в крае в третий раз. С 2017 года в регионе создали координационный центр по инклюзивному образованию на базе Красноярского колледжа отраслевых технологий и предпринимательства, а также открыли десять специализированных центров компетенций в учреждениях образования, культуры, социальной защиты населения. Эти площадки оснащены современным оборудованием для проведения соревнований по всем заявленным компетенциям чемпионата «Абилимпикс». Команда Красноярского края уже третий год подряд принимает участие в Национальном чемпионате. В 2016 году Мария Васильева заняла второе место в компетенции «Адаптивная физическая культура» на Национальном чемпионате. В 2017 году представители Красноярского края завоевали четыре медали, в том числе одну золотую награду, которую завоевала Мария Васильева в компетенции «Адаптивная физическая культура» и вошли в десятку сильнейших команд России. В 2018 году ребята завоевали три золотые, пять серебряных и три бронзовые медали и заняли второе общекомандное место по России.
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