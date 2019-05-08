В канун Дня Победы в Челябинске прошел митинг учащихся спортшкол и ветеранов спорта - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
08 мая 2019 17:00Челябинская область

В канун Дня Победы в Челябинске прошел митинг учащихся спортшкол и ветеранов спорта

8 мая в Челябинске прошел традиционный митинг с участием ветеранов спорта и воспитанников спортивных школ, приуроченный к празднованию 74-летия со Дня Великой Победы.

Праздничное мероприятие по традиции прошло у ЛД «Уральская молния» возле памятника воинам спортсменам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

В митинге приняли участие более 500 воспитанников детско-юношеских спортивных школ, а также ветераны войны, труженики тыла, ветераны труда и спорта. Они почтили память погибшим в Великой Отечественной войне минутой молчания и возложили цветы к памятнику павшим воинам-спортсменам.

- От имени временно исполняющего обязанности губернатора Челябинской области Алексея Текслера хотел бы поздравить всех присутствующих с этим замечательным праздником, - обратился к собравшимся исполняющий обязанности заместителя губернатора области Вадим Евдокимов. – И выразить низкий поклон ветеранам спорта и труженикам тыла за тот подвиг, который вы совершили.

- В наши дни некоторые пытаются изменить ход истории, неверно интерпретируя итоги Второй мировой войны, - сказал временно исполняющий обязанности начальника Управления по ФКСиТ Челябинска Максим Клещевников. – Наша с вами задача – передавать правильные знания подрастающему поколению. И чтить память тех, кто не вернулся с фронта. Поздравляю всех с этим светлым праздником. Давайте не будем забывать ратные подвиги советских людей, защищавших наше Отечество.

27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
11/04 17:00Теннис
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?
03/05 21:25ММА
Антон, разберись с заморским стервецом! А я приготовлю хинкали. Колонка Отара КушанашвилиКолумнист «Советского спорта» Отара Кушанашвили о предстоящем турнире ММА в Челябинске.
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
05/05 13:26ММА
Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
08/05 08:24Хоккей
«Сент-Луис» и «Даллас» выдали триллер. Радулов - на отдых, Тарасенко - в полуфинал«Музыканты» сломили сопротивление «Старз» во втором овертайме седьмого матча. Бишоп не сумел вытащить «Даллас» в следующий раунд  Счет в серии: 4-3 в пользу «Сент-Луиса»
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
07/05 18:00Хоккей
В Братиславу! За славой! Российская дримтим едет на ЧМ за золотыми медалями10 мая стартует чемпионат мира. Сборная России везет в столицу Словакии богатый на звонкие имена состав и считается главным фаворитом. Верим, что из россыпи звезд удастся слепить команду-звезду.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
25/04 20:45Теннис
Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри.
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
04/05 21:05ММА
Александр Шлеменко: В прошлый раз я застрял в вонючем ринге… Мне удобней в клеткеРоссийский боец - о победе над Вискарди Андраде на турнире RCC 6.
04/05 13:00Бокс
Бетербиев – Каладжич. Когда не знаешь, чего ожидать от бояЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев проведет защиту титула против американца Радивойе Каладжича. «Советский спорт» о предстоящем поединке.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
08/05 10:11Футбол
В такой день даже «Битлы» начали бы болеть за «Ливерпуль», а Кокорина можно выпускатьКто-то считает 4:0 на «Энфилде» чудом. Но только не тот, кто давно и безнадежно болен «Ливерпулем».
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
08/05 15:40Хоккей
Армейцы победили! Все довольны!На «ЦСКА-Арена» прошла сессия медиаклуба хоккейной традиции «Бесценная Лига» Mastercard и КХЛ сезона-2018/2019.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
04/05 10:40ММА
Будет много крови! Сегодня. В Челябинске. Александр Шлеменко на пути в UFC зарубится с бразильцемВ субботу в Челябинске пройдет турнир по смешанным единоборствам RCC 6, в главном бою которого россиянин Александр Шлеменко проведет бой против бразильца Вискарди Андраде.
07/05 12:00Хоккей
Начинаем с Норвегии! Расписание матчей сборной России на чемпионате мира-2019«Советский спорт» предлагает вам ознакомиться с составом групп и расписанием матчей российской команды на чемпионате мира.
06/05 01:54Хоккей
Радулов проваливает матч, а Тарасенко не хочет в сборную. «Даллас» с «Сент-Луисом» сыграют 7-й матч!«Даллас» имел все шансы для того, чтобы закончить серию именно сегодня.
13/04 14:15Фигурное катание
Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.
08/05 09:00Футбол
Кокорин сегодня может уехать на зону: кормить комаров и добывать сольСегодня будет оглашен приговор по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Заседание начнется в 14 часов по московскому времени.
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
03/05 21:12Теннис
Сладкие парочки. Пять однополых браков в мире спортаИрен Вюст и Летиция де Йонг, Мартина Навратилова и «Мисс СССР», соперницы по женскому теннисному Туру и брак Кастер Семени с подругой по команде.
28/04 20:11Теннис
Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте.
08/05 01:00Футбол
День Психа. Как Юрген Клопп собрал все долги за один вечер4:0 после 0:3. Без Мохамеда Салаха. С фирменной улыбкой, которая легко превращается в гримасу. Юрген Клопп выходит в свой третий финал Лиги чемпионов.
Новости
17:13 Футбол Вячеслав Колосков: Я рассчитывал на более мягкий приговор Кокорину и Мамаеву
16:55 Футбол Юрист: Кокорину осталось отсидеть 7,5 месяцев, Мамаеву – 6,5
16:44 Футбол Мирча Луческу: Кокорин получил слишком большой срок, это чересчур
16:40 Футбол Суд постановил уничтожить стул, которым Кокорин ударил Пака
16:36 Футбол У родствеников Мамаева и Кокорина началась истерика в суде после оглашения приговора
16:27 Футбол Кокорин получил 18 месяцев колонии общего режима, Мамаев – 17
16:22 Футбол Сергей Кирьяков: «Барселона» проиграла сама себе из-за ошибок
16:18 Теннис Осака обыграла Саснович и вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде
16:14 Футбол Суд признал Кокорина и Мамаева виновными по обоим эпизодам
15:41 Керлинг Россияне победили вторую команду Швейцарии на старте Финала Кубка мира по керлингу
15:29 Футбол Судья начала зачитывать приговор Кокорину и Мамаеву
15:21 Хоккей Сергей Бобровский: Сейчас слишком рано говорить о моем будущем
15:05 Хоккей Гавриков, скорее всего, не сыграет с Норвегией
15:00 Футбол Курбан Бердыев: «Локомотив» борется за Лигу чемпионов, это тоже достойно
14:55 Футбол Курбан Бердыев: Был уверен, что в трансферное окно «Зенит» хорошо укрепится
14:48 Хоккей Ковальчук будет капитаном сборной России на чемпионате мира
14:43 Футбол ФИФА отклонила апелляцию «Челси» на запрет трансферов
14:40 Хоккей Джим Монтгомери: «Сент-Луис» прибавлял, а мы топтались на месте
14:25 Футбол «Балтика» получила иск на 25 млн рублей за неуплату аренды стадиона
14:19 Футбол «Бавария» может купить Ребича вместо Пепе
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика