В канун Дня Победы в Челябинске прошел митинг учащихся спортшкол и ветеранов спорта

Праздничное мероприятие по традиции прошло у ЛД «Уральская молния» возле памятника воинам спортсменам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
В митинге приняли участие более 500 воспитанников детско-юношеских спортивных школ, а также ветераны войны, труженики тыла, ветераны труда и спорта. Они почтили память погибшим в Великой Отечественной войне минутой молчания и возложили цветы к памятнику павшим воинам-спортсменам.
- От имени временно исполняющего обязанности губернатора Челябинской области Алексея Текслера хотел бы поздравить всех присутствующих с этим замечательным праздником, - обратился к собравшимся исполняющий обязанности заместителя губернатора области Вадим Евдокимов. – И выразить низкий поклон ветеранам спорта и труженикам тыла за тот подвиг, который вы совершили.
- В наши дни некоторые пытаются изменить ход истории, неверно интерпретируя итоги Второй мировой войны, - сказал временно исполняющий обязанности начальника Управления по ФКСиТ Челябинска Максим Клещевников. – Наша с вами задача – передавать правильные знания подрастающему поколению. И чтить память тех, кто не вернулся с фронта. Поздравляю всех с этим светлым праздником. Давайте не будем забывать ратные подвиги советских людей, защищавших наше Отечество.
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