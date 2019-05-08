На известном стрельбище Лобзи, что в чешском городе Пльзен завершились международные

Первая ракетка России – в пике. Что не так с Кареном Хачановым? Карен Хачанов проиграл пятый матч подряд – в четверг в Мюнхене он уступил Филиппу Кольшрайберу, не сумев выйти в четвертьфинал.

Опять 27! Сборная России уезжает в Братиславу в расширенном составе ФХР объявила расширенный состав сборной на ЧМ. В списке 27 фамилий. В заявке останется 25. Кого отцепят - решат уже на месте.

Шлеменко был на грани фиаско, утроил шоу в Челябинске и нокаутировал бразильца (видео) Александр Шлеменко в очередной раз доказал, что сдаваться раньше времени не стоит.

Никогда не сдавайся. Всё началось с футболки Салаха. Фотогалерея великого матча Наикрутейший форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах из-за травмы пропустил второй полуфинал против «Барсы».

Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никто Первая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.

«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.

Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнира Мария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?

Начинаем с Норвегии! Расписание матчей сборной России на чемпионате мира-2019 «Советский спорт» предлагает вам ознакомиться с составом групп и расписанием матчей российской команды на чемпионате мира.

В Братиславу! За славой! Российская дримтим едет на ЧМ за золотыми медалями 10 мая стартует чемпионат мира. Сборная России везет в столицу Словакии богатый на звонкие имена состав и считается главным фаворитом. Верим, что из россыпи звезд удастся слепить команду-звезду.

Алиссон в стране чудес. Кошмар «Барселоны» на «Энфилде» был предопределен? Мы собрали самые любопытные статистические факты о великой победе «Ливерпуля» над «Барселоной» в полуфинале Лиги чемпионов.

Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в Барселоне Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри.

«Сент-Луис» и «Даллас» выдали триллер. Радулов - на отдых, Тарасенко - в полуфинал «Музыканты» сломили сопротивление «Старз» во втором овертайме седьмого матча. Бишоп не сумел вытащить «Даллас» в следующий раунд Счет в серии: 4-3 в пользу «Сент-Луиса»

Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа? Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?