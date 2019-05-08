На известном стрельбище Лобзи, что в чешском городе Пльзен завершились международные

В этом году турнир прошёл в 50-й раз. В составе российской сборной выступали два представителя Кубани – краснодарцы Михаил Азаренко и Егор Выскребцев. Наиболее успешно выступил Егор. Вместе с двумя другими россиянами Андреем Чиликовым и Даниилом Митиным Выскребцев завоевал «золото» в упражнении МПП-180 (пистолет малокалиберный, 50 м, командные соревнования (3 человека x 60 выстрелов). «Серебро» в этом виде программы досталось итальянскому трио Дарио Ди Мартино, Франко Капуто и Мауро Бадаракки, «бронза» на счету шведов Матса Фриберга, Понтуса Риналдо и Яна Олофа Даниэлссона.
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